Impasse over noodsteun in VS drukt dollarkoers verder

Het is de verliezer op de valutamarkten van de Covid-19-crisis: de Amerikaanse dollar. Niet zelden functioneert de dollar in crisistijd als veilige haven voor beleggers – en dan stijgt de waarde van de greenback ten opzichte van andere munten. Maar niet in deze crisis. Dinsdag bereikte de waarde van de dollar ten opzichte van een mandje van andere valuta, waaronder de euro, de Japanse yen en het Britse pond, het laagste niveau in meer dan twee jaar. De euro zette zijn opmars voort. De Europese munt stond, uitgedrukt in dollars, op het hoogste niveau sinds begin dit jaar, op 1,195. Dat is ruim 10 procent hoger dan in maart, toen de coronapandemie in Europa toesloeg.

Het monetair beleid vormt, zoals vaker, een belangrijke oorzaak van deze trend op de financiële markten. Blackrock, ’s werelds grootste vermogensbeheerder, spreekt in een analyse van een „beleidsrevolutie” van grote centrale centrale banken tijdens de coronacrisis. Rentes gingen nog verder omlaag dan ze al stonden, staatsleningen worden massaler dan ooit opgekocht. De Amerikaanse Federal Reserve heeft deze „revolutie” aangevoerd door, nog explicieter dan andere centrale banken, ongelimiteerd de geldkraan open te zetten.

Dit heeft het verschil in rente tussen de Verenigde Staten en andere grote economieën, zoals de eurozone en Japan, sterk verkleind, meent Blackrock. Vóór de coronacrisis was de relatief hoge rente in de VS een belangrijke reden voor beleggers om in dat land te beleggen: meer rente betekent meer rendement. Maar het recente beleid van de Fed „heeft het rentevoordeel van de dollar geërodeerd”, schrijft Blackrock. Met dat rentevoordeel, schrijft analist Ken Orchard van vermogensbeheerder T. Rowe Price viel voor beleggers „een van de meest verleidelijke redenen weg om de dollar aan te houden”.

Nu yen en goud veilige haven

De grootscheepse interventie van de Fed en andere centrale banken, zoals de Europese Centrale Bank, heeft beleggers bovendien moed gegeven om meer risico te nemen, stelt Blackrock. De behoefte van beleggers om het geld te stallen in een veilige haven is verminderd. En áls beleggers een veilige haven zoeken, schuwen ze steeds vaker de dollar. Ze komen uit bij de Japanse yen, merkt ING op. De opgelopen geopolitieke spanningen tussen de VS en China van de voorbije weken zijn aanleiding voor een vlucht naar veiligheid, maar daarvan profiteert vooral de Japanse munt. Een andere veilige haven: goud, waarvan de prijs is gestegen tot boven de 2.000 dollar.

Dat de dollar nu minder als een veilige haven wordt gezien, zegt ook iets over de percepties bij beleggers over de economische en politieke toestand van de Verenigde Staten. Anders dan de Europese Unie, waar lidstaten hebben besloten tot een economisch herstelfonds van 750 miljard euro, heeft de VS nog geen stimuleringspakket afgesproken voor de komende tijd. Veel van de eerdere Amerikaanse maatregelen zijn inmiddels afgelopen, of lopen binnenkort af. Politieke onderhandelingen tussen Republikeinen en Democraten over een nieuw steunpakket zitten al weken muurvast, terwijl het aantal besmettingen hoog blijft.

Ook dat doet de dollarkoers geen goed, en de eurokoers juist wel, zeggen analisten. Ranko Berich, analist bij valutahandelaar Monex Europe, stelt volgens persbureau Reuters dat de economische vooruitzichten van de VS nu „slechter zijn dan die van andere economieën”. Blackrock stelt dat de „gunstiger dynamiek in Europa van het virus en van het beleid hebben bijgedragen aan de druk op de dollar”.