Hezbollah-lid bij verstek veroordeeld voor aanslag op Libanese premier Hariri

Het Speciale Tribunaal voor Libanon in Leidschendam heeft dinsdagmiddag Libanees en Hezbollah-lid Salim Jamil Ayyash (56) bij verstek veroordeeld voor de dodelijke aanslag waarbij de Libanese oud-premier Rafik Hariri en 21 andere mensen om het leven kwamen in 2005.

Van drie andere verdachte Hezbollah-leden, Hussein Hassan Oneissi (46), Assad Hassan Sabra (43) en Hassan Habib Merhi (54) kon niet met zekerheid worden vastgesteld of zij betrokken waren bij de samenzwering om Hariri te vermoorden. De vier zijn bij verstek berecht, aangezien ze al sinds de aanklacht in 2011 voortvluchtig zijn. Het tribunaal vond geen bewijs voor directe betrokkenheid van de leiders van de Libanese shi’itische militie Hezbollah of Syrië.

De vijf oorspronkelijke verdachten in de zaak zijn of waren wel allen lid van Hezbollah. Een van hen, de prominente commandant Mustafa Badreddine, kwam in 2016 om het leven in Syrië. Het is onbekend waar de overige vier zich bevinden.

Truck vol explosieven

De bomaanslag gebeurde op 14 februari 2005 in de hoofdstad Beiroet. De daders brachten een truck vol explosieven tot ontploffing toen Hariri met een stoet auto’s voorbij reed in het centrum van de stad. Naast de 22 doden raakten 226 mensen gewond en verminkt. De aanslag leidde destijds tot massale protesten tegen de invloed van buurland Syrië, dat Libanon voor een groot deel onder controle had en militair aanwezig was. Uiteindelijk trok de Syrische bezettingsmacht zich in 2005 na dertig jaar aanwezigheid terug uit Libanon.

De uitspraak is het sluitstuk van een rechtszaak waar tientallen rechters, aanklagers en advocaten zich jaren over hebben gebogen achter zwaarbeveiligde deuren. Het internationale tribunaal is opgericht onder druk van onder anderen de Franse president Jacques Chirac, die bevriend was met Hariri. Het tribunaal werd buiten Libanon opgesteld omdat het land te instabiel zou zijn voor de vervolging van de zaak.