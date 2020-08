Facebook weigerde advertentie tijdschrift Opzij om registratie-probleem

De gewraakte cover van Opzij. Beeld Opzij

Facebook heeft een advertentie van het Nederlandse tijdschrift Opzij geweigerd omdat het feministisch maandblad niet bij het platform geregistreerd staat als nieuwspagina. Dat bevestigt Opzij-uitgever Hans van Brussel na een telefoongesprek op dinsdagochtend met een woordvoerder van Facebook.

Maandag ontstond ophef over de geweigerde advertentie voor het nieuwe nummer van Opzij. Het maandblad schreef in een persbericht te vermoeden dat Facebook de advertentie weigerde op basis van het verbod op afbeeldingen van Zwarte Piet dat het techbedrijf onlangs aankondigde. Dat namen grote nieuwsmedia als RTL Nieuws en De Telegraaf over. Een woordvoerder van Facebook ontkende in de berichtgeving dat de weigering met het Zwarte Pieten-beleid te maken heeft, omdat het nog niet van kracht is.

Op de cover van het nieuwe nummer, die als beeld werd gebruikt voor de Facebookadvertentie, staat de conservator van het Mauritshuis Abbie Vandivere, een vrouw van kleur, verkleed als Vermeers beroemde Meisje met de parel. Het tijdschrift vermoedde, blijkt uit het persbericht, dat de verklede Vandivere per ongeluk door Facebook werd aangezien voor blackface – witte mensen die zwarte mensen uitbeelden.

Verwarring

Van Brussel zegt tegen NRC dat hij Opzij gaat registreren als nieuwspagina. „Het blijft vreemd dat ik nu pas hoor wat de reden is. Als Facebook dat direct duidelijk had gemaakt was er minder verwarring geweest.”

Facebook eist van gebruikers die betaalde berichten plaatsen over politieke en maatschappelijke onderwerpen dat zij zo’n advertentie als zodanig aanmerken. Politieke en maatschappelijke advertenties blijven langer in Facebooks advertentiebibliotheek staan, waarin iedereen kan zien wie voor de promotie van Facebookberichten heeft betaald.

Nieuwsmedia kunnen zich als zodanig bij Facebook registreren zodat ze niet elke keer hun advertenties hoeven aan te merken als politiek of maatschappelijk onderwerp. Media die dat niet doen riskeren dat hun betaalde berichten geweigerd worden.

Facebook blokkeerde de afgelopen maanden ook twee andere advertenties van Opzij: één over de Surinaamse rechters die president Bouterse hebben veroordeeld en één over een nieuwe abortuswet in de VS.

Oneerlijk behandeld

Van Brussel blijft erbij dat Opzij oneerlijk is behandeld. „Het is bizar dat je een bericht gewoon op Facebook kan plaatsen, maar dat als je betaalt om datzelfde bericht te promoten het ineens wordt geweigerd. Facebook spoort ons nota bene aan voor de verspreiding van berichten te betalen, alleen maar om ze vervolgens te weigeren!”

Opvallend genoeg worden lang niet alle Opzij-advertenties geblokkeerd. „We betalen Facebook tientallen keren per jaar om redactionele artikelen te promoten. Het niet geregistreerd zijn als nieuwspagina heeft daar kennelijk geen invloed op.”

Hij vindt het ook vreemd dat Opzij niet staat geregistreerd als nieuwspagina, terwijl het tijdschrift op haar Facebookpagina wel heeft aangevinkt een ‘media-nieuwsbedrijf’ te zijn. „Waarom zijn die systemen niet gekoppeld?”

Van Brussel heeft het gevoel dat Opzij „met Amerikaanse maatstaven” wordt beoordeeld. „Nét de onderwerpen die in Amerika controversieel zijn worden geweigerd: blackface, Bouterse die op een Amerikaanse most wanted-lijst staat, de abortuswet. Wij zijn een Nederlands blad en we willen volgens Nederlandse normen worden beoordeeld.”