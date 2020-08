Democraten nog vooral enthousiast tégen Trump, niet vóór Biden

Het gebrek aan laaiend enthousiasme voor de Democratische presidentskandidaat Joe Biden had moeten worden goedgemaakt met een ouderwets swingende partijconventie. Een zaal vol stampende aanhangers, muziek en bevlogen sprekers, zoals Barack en Michelle Obama, eindigend met de kandidaat zelf die voor het vertrouwen bedankt in een rood-wit-blauwe ballonnenregen.

Maar de Democratische conventie die maandag van start ging in Milwaukee, Wisconsin, wordt geen swingende boel. De 50.000 mensen die dezer dagen waren verwacht, zijn weggebleven of beter gezegd weggehóuden wegens corona. In het hermetisch afgesloten Wisconsin Center zitten geen hoogwaardigheidsbekleders of zelfs maar Democratische afgevaardigden, zegt een partijfunctionaris bij de ingang. „Alleen technici die ervoor zorgen dat alle videoverbindingen goed tot stand worden gebracht.”

De controlekamer van waaruit de beelden van de Democratische conventie worden verstuurd. Foto Reuters

De partijbijeenkomst, die donderdag zal uitmonden in de officiële aanwijzing van Joe Biden als kandidaat, laat zich het best omschrijven als een reeks Zoomsessies. Dat het geheel op de eerste avond toch een doordachte indruk maakte, komt door de strakke regie die de partij en de campagne van Biden hebben gevoerd. Alles was afgestemd op twee heldere boodschappen, een persoonlijke en een maatschappelijke: Joe Biden is, anders dan de zittende president, een fatsoenlijk man en hij kan het land verenigen, terwijl Trump het welbewust heeft verdeeld.

Spreker na spreker hamerde op Bidens fatsoen en empathie, en niemand deed dat welsprekender dan Michelle Obama. Als laatste spreker op maandag prees de voormalige First Lady de kracht en het karakter van de Amerikanen, daarna sabelde ze Trump neer. „Hij heeft genoeg tijd gehad om te laten zien dat hij het aankan, maar hij is niet opgewassen tegen zijn taak.” De Amerikanen zijn verdeeld geraakt en weggezakt, vond Obama, „niet alleen wat politiek betreft, maar ook wat ons karakter betreft”. Waarna de overgang logisch was: de fatsoenlijke Joe Biden, „geleid door zijn geloof”, zou de Amerikanen weer bijeen kunnen brengen.

Levenslang Republikein

In Brady Street zaten maandag aan het eind van de middag twee radiomakers uit Wisconsin, Mike Crute en Dom Salvia, op de stoep voor hun studio te pauzeren. Duidelijk linkser dan Biden, zagen ze in de verdeling van de spreektijd tijdens de conventie vooral een poging tot ‘deradicalisering’ door de Democratische partijtop. „Alexandria Ocasio-Cortez krijgt één minuut spreektijd”, zei Crute over het icoon van linkse Democraten. „John Kasich, een Republikein nota bene, mag veel langer spreken.”

Het is een van de kwetsbare plekken van Biden, en eentje die president Trump op Twitter steeds opzoekt. Hij is gematigder dan zijn partij en minder zichtbaar in het nieuws en op sociale media dan de progressiefste Democraten. Trump waarschuwt de Amerikanen dat als ze de schijnbaar gematigde Biden kiezen, de radicale elementen in de partij hem naar links zullen rukken. „Biden is een Paard van Troje.”

Trump is niet opgewassen tegen zijn taak Michelle Obama voormalig First Lady

Het uitzonderlijke optreden van John Kasich, oud-gouverneur van Ohio, Republikeins presidentskandidaat in 2016, was duidelijk bedoeld om die flank van Biden te dekken. Kasich gaat, „diep bezorgd” over het pad dat het land onder Trump is ingeslagen, als „een levenslang Republikein” op 3 november op de Democratische kandidaat stemmen. En hij verzekerde zijn partijgenoten dat Biden „niet scherp naar links zal afslaan nadat hij is gekozen”.

Joe Bidenspreekt met kiezers over racisme en ongelijkheid in een videoverbinding met Milwaukee Foto EPA

Het leek ook bedoeld als demonstratie van Bidens positie in het centrum van een verdeelde partij en een verdeelde natie. Dat werd onderstreept door de toespraak van de meest linkse spreker van de avond, Bernie Sanders. Het duurde zeven minuten voor de senator voor Vermont en voormalig presidentskandidaat Bidens naam liet vallen. Maar zijn speech was meteen een belangrijke aansporing voor Sanders’ zeer progressieve achterban, zoals Crute en Salvia: „Samen moeten we een land opbouwen dat gelijkwaardiger, zachtmoediger en meer inclusief is. Ik weet dat Joe Biden vanaf de eerste dag dat gevecht zal aangaan.”

‘Erg enthousiast’

In Milwaukee is amper te merken dat een grote partij hier haar campagnekanonschot afvuurt. Misschien dat de kijkcijfers goed blijken, maar voorlopig is het enthousiasme voor Trump nog groter dan dat voor Biden. De president toert deze week door belangrijke swing states als Pennsylvania, Arizona en Wisconsin. Maandag deed hij op nog geen 150 kilometer van Milwaukee een paar gekruide uitspraken: „Na de volgende vier jaar blijf ik nóg eens vier jaar.” en: „De enige manier waarop wij deze verkiezingen kunnen verliezen, is als ze de uitslag manipuleren.” Zo geeft hij zijn tegenstanders weer stof tot opwinding – zij vrezen dat Trump een nederlaag nooit zal accepteren – en zijn aanhangers reden tot juichen.

Een peiling van ABC News en The Washington Post drukte het verschil in cijfers uit. Geregistreerde kiezers die voor Trump zeggen te stemmen, zijn in 65 procent van de gevallen „erg enthousiast” over hem. Van de geregistreerde kiezers met een voorkeur voor Biden is maar 48 procent „erg enthousiast” over hem. Van de Trump-aanhangers zegt 73 procent vooral hem te steunen. Onder de geregistreerde Biden-aanhangers is een fikse meerderheid (59 procent) in de eerste plaats tégen Trump. Iets meer dan een derde van hen zegt Biden te zullen stemmen om Biden zelf. Aan de sprekers op de Democratische conventie komende dagen (dinsdag Bidens vrouw Jill, woensdag oud-president Barack Obama en op de slotavond donderdag Joe Biden zelf) om het het enthousiasme op te poken.