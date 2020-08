Een techbedrijf dat zich richt op de dood

Ja, het is een „tricky onderwerp”, zegt Briehan Burke van de Amsterdamse investeringsmaatschappij Keen Venture Partners. „De dood is een vreselijk en verwarrend iets.”

Maar er hoort ook een bedrijfstak bij, met ondernemingen die begrafenissen, testamenten en crematies faciliteren. En die overlijdensindustrie biedt perspectief, volgens Burke. Want ze heeft zich „de laatste tweehonderd jaar niet ontwikkeld op het gebied van technologie”.

De oprichter noemt de dood ’s werelds grootste consumentenmarkt waar technologie nog buiten staat

Keen Venture Partners maakte vorige maand bekend samen met een groep investeerders ruim 20 miljoen euro te steken in het Britse technologiebedrijf Farewill – een internetplatform waar klanten alles rond het overlijden kunnen regelen. Dan Garrett, die Farewill in 2015 oprichtte, noemt de dood „de grootste consumentenmarkt ter wereld die nog niet is aangeraakt door technologie”.

Via Farewill – motto: „de eenvoudiger manier om met de dood om te gaan” – kunnen Britten online hun testament en erfenis regelen. Farewill claimt dat het online opstellen van een testament in vijftien minuten gebeurd kan zijn. Een specialist kijkt het binnen 24 uur na, Farewill brengt er zo’n honderd euro voor in rekening.

Ook regelt het bedrijf via een netwerk aan crematoria „de bezorging van het lichaam”, vertelt Garrett via videobeldienst Zoom. „We halen een lichaam op, regelen alle papierwerk en brengen de as bij je thuis. Nabestaanden kunnen daarna zelf een afscheidsbijeenkomst houden, ergens op het strand bijvoorbeeld. Ze zijn niet verplicht een ceremonie bij een crematorium af te nemen.”

Farewill, dat honderd mensen in dienst heeft, maakt geen cijfers bekend over omzet of resultaten. Wel wil Garrett kwijt dat de omzet het afgelopen jaar „met 800 procent is gegroeid”. Verder is bekend dat Farewill inmiddels goed is voor 10 procent van alle nieuw afgesloten testamenten in het Verenigd Koninkrijk. Uitbreiding naar het buitenland zit in de planning, al steekt het bedrijf eerst geld in een telefoondienst – mede om ouderen die niet digitaal vaardig zijn te kunnen helpen.

Helder verdienmodel

Farewill is „bewust niet winstgevend”, zegt Garrett. „Al het geld dat we verdienen, gebruiken we om te investeren in ons product. Maar het is niet zo dat we geld over de balk gooien. We hebben winstgevende maanden.”

Uit een overzicht van Golden Egg Check, start-upanalisten, bleek vorige maand dat Nederlandse durfkapitalisten in de eerste helft van 2020 meer investeerden in jonge technologiebedrijven dan een jaar eerder – ondanks het coronavirus. Golden Egg Check noteerde 134 deals, waarin samen 460 miljoen euro aan venture capital omging. Dat is 17 procent meer dan in de eerste helft van 2019, een recordjaar.

Internationaal is die trend ook zichtbaar. Nu de samenleving door het coronavirus in rap tempo verandert en bijvoorbeeld maaltijdbezorging en thuiswerken snel oprukken, zoeken investeerders jonge bedrijven met producten die hierop inspelen. Internetplatformen als Farewill, met een helder verdienmodel dat ook kan uitgroeien in andere landen, zijn gewild bij investeerders.

Het was de eerste coronamaanden „even zoeken”, zegt Alexander Ribbink, partner in Keen Venture Partners, dat een handvol van dit soort deals per jaar afsluit en daarvoor 120 miljoen euro in fonds heeft. „In het begin waren we vooral bezorgd of bedrijven waar we al in geïnvesteerd hadden het wel zouden redden. Zoals iedereen probeerden we de impact van corona te begrijpen. En ja, er zijn bedrijven die het lastig hebben, maar we zien tegelijkertijd dat veel techbedrijven het door corona juist beter doen.” Zoals Farewill.

Dure advocaten

Dat Keen Venture er zoveel miljoenen in wilde steken, komt ook doordat Farewill echt iets toevoegt: het is een van die start-ups die digitale juridische diensten bieden waarvoor mensen doorgaans naar dure advocatenkantoren afreizen. Neem de sites die helpen geld terug te krijgen van luchtvaartmaatschappijen bij vertraging, die scheidingspapieren regelen of geheimhoudingsverklaringen opstellen. Ze doen dat voor een fractie van de kosten van een advocaat.

Ribbink: „Ze kiezen ervoor iets dat al bestaat beter en goedkoper te doen en doorbreken zo ook kartels. Dat is de beste rol die technologie kan spelen.”

Zorgpersoneel

Dat je geld verdient aan het overlijden van mensen voelt toch ook wat ongemakkelijk, vinden de investeerders. Zeker in een tijd dat een dodelijk virus overal ter wereld slachtoffers maakt. Keen Venture Partners en Farewill benadrukken daarom graag dat hun „gesprekken al gaande waren, voordat het coronavirus losbrak”, zegt Ribbink. „Ik wil niet suggereren dat we... Anders gaat dit verkeerd vallen, snap je?”

Dat gezegd zijnde: door het coronavirus is het aantal aanvragen voor testamenten tussen maart en juni geëxplodeerd. Met name zorgpersoneel bezocht massaal de site van Farewill. „Plots zagen we acht keer zo veel dokters en verplegers een testament opstellen”, vertelt Garrett. Farewill besloot daarop, om goede wil te tonen, testamenten voor zorgpersoneel gratis te maken.

Het coronavirus heeft volgens Garrett de noodzaak na te denken over de dood in één klap helder gemaakt. „De overtuiging dat we niet doodgaan is in ons allen verankerd”, zegt hij. „Waarom zou je nu een testament afsluiten, als je toch zeker weet dat je morgen nog leeft? Het virus bracht voor veel mensen het moment om te denken: daarom nu wel.”

