‘De explosie biedt ook kans op hervorming’

Lees ook:

Wat is uw eigen antwoord daarop?

„We moeten erkennen dat dit systeem definitief is ingestort en dat we ons nu in een transitiefase bevinden. Om die vorm te geven is er een tijdelijke regering nodig met buitengewone wettelijke bevoegdheden. Deze inventariseert allereerst hoeveel geld er nog is, wat onze internationale partners verwachten en welke financiële steun zij eventueel kunnen bieden. Vervolgens moeten we de kosten van de transitie – en die zijn hoog – eerlijk verdelen. Tot slot ontwerpen we een seculiere staat met een nieuw kiesstelsel, waarin politieke vertegenwoordiging niet gebonden is aan religieuze identiteit. Pas daarna komen er verkiezingen.”

Klinkt ambitieus. Hoe denkt u de sektarische partijen hierin mee te krijgen?

„Zij zien ook dat er verandering nodig is, maar elke partij is bang om de eerste stap te zetten. Die angst kunnen we alleen wegnemen als de transitie tot in detail is uitgedacht en de risico’s ervan eerlijk verdeeld worden onder alle partijen .”

Maar waarom zou een machtige partij als Hezbollah daaraan mee doen?

„Hezbollah is zonder meer de machtigste militaire en politieke speler in Libanon. Tegelijkertijd is die macht deels gestoeld op Iraanse steun. Als de VS en Iran op den duur een deal sluiten, kan het zijn dat Iran die steun vermindert. In die zin heeft Hezbollah net zo goed belang bij een transitie naar een politiek systeem waarin hun rol als Libanese politieke partij – en niet als Irans bondgenoot – vooropstaat. Dat is waar ik eveneens voor pleit.

Dus u heeft contact met de bestaande partijen?

„Niet zozeer met de partijen zelf, maar met prominente figuren die op de loyaliteit van de verschillende sekten kunnen rekenen. We proberen die loyaliteit van binnenuit op te breken.”

Dat klinkt eerder als achterkamertjespolitiek dan als een revolutie.

„Nee. Ik ben voortdurend in gesprek met demonstranten en doe mee met de protesten. Maar het klopt dat onze voorstellen niet bottom-up worden uitgedacht. Ik weet dat het niet zo modieus is, maar ik geloof in goed georganiseerde politieke partijen, niet in vage termen als ‘civil society’.”

Ondertussen blijven mensen de straat op gaan. Wat is hun rol in de door u voorgestelde transitie?

„Zij zetten het oude systeem onder druk. Hun woede laat de sektarische partijen zien hoe risicovol het kan zijn om de transitie niet te aanvaarden. Maar hoe gerichter die woede, hoe effectiever. Daarom organiseren wij ons vooral binnen de vakbonden en onder gepensioneerde militairen, want zij kunnen druk uitoefenen op het zakenleven en het leger. Dáár gaat het om bij protesten: de instrumenten van de macht neutraliseren.”

Bent u hoopvol dat de demonstranten dit keer wel succesvol zullen zijn?

„Zoals in iedere transitieperiode kan het alle kanten op. Ik verwacht dat de oude partijen weerstand zullen bieden, maar na de explosie is er niets meer over van hun geloofwaardigheid. In die zin biedt deze verschrikkelijke gebeurtenis ook kansen voor de toekomst.

En kansen voor uzelf? Heeft u ambities voor politiek leiderschap?

„Dat lijkt me evident. Welk ander doel dient het oprichten van een politieke partij?”