Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zei op de persconferentie dat de corona-uitbraak in „ een zeer cruciale fase ” is beland, schrijft de Surinaamse krant De Ware Tijd. Volgens hem is de situatie nu nog beheersbaar, maar is een nieuwe lockdown nodig als de huidige ontwikkelingen zich doorzetten. Ook is er volgens Ramadhin behoefte aan extra ziekenhuispersoneel: „De mensen die tot nu toe hebben gewerkt zijn moe en vragen om versterking.”

De strengere aanpak is volgens hem nodig, omdat het aantal coronabesmettingen aan het oplopen is in Suriname. Mensen houden zich vooral niet aan de regels voor feestjes, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten. Er zijn momenteel 891 actieve gevallen in het bijna 600.000 inwoners tellende Suriname, terwijl het totaal aantal positief geteste mensen sinds de uitbraak van het virus dinsdag naar 3.077 is gestegen. Er zijn 48 mensen overleden aan Covid-19.

De politie in Suriname gaat strenger optreden tegen mensen die zich niet aan de coronaregels houden. Er worden sneller boetes uitgedeeld, er komen roadblocks om controles mogelijk te maken en overtreders van de avondklok worden direct naar het politiebureau gebracht waar ze de nacht door moeten brengen. Dat kondigde minister Kenneth Amoksie van Justitie en Politie volgens persbureau ANP aan op een persconferentie over de verspreiding van het coronavirus in Suriname.

Grootste economische krimp Haarlemmermeer, minste in Delfzijl en Almere

De regio Haarlemmermeer, met daarin luchthaven Schiphol, is dit jaar in Nederland economisch het hardst getroffen door de coronacrisis. In het tweede kwartaal kromp de economie daar tot 29 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, meldt het CBS woensdag. Bij de regio's Delfzijl en Almere was de afname van de bedrijvigheid met minder 6 procent het minst erg.

Vliegtuigen van KLM aan de grond op het in de regio Haarlemmermeer gelegen Schiphol. Foto Peter Bakker/ANP

De regio Haarlemmermeer is zo hard geraakt doordat die voor een groot deel afhankelijk is van luchtvaart en dienstverlening die daarbij hoort. In Almere en Delfzijl gaat het relatief een stuk beter, schrijft het CBS. In Almere komt dat volgens het statistiekbureau mede door goed presterende leasebedrijven. Ook zijn Almere en Delfzijl minder hard geraakt omdat de bedrijfstakken die veel last hebben van de coronacrisis, de horeca en de zorg, daar minder vertegenwoordigd zijn. In de zorg zijn dit jaar minder diensten geleverd omdat vanwege de virusuitbraak veel afspraken en operaties zijn uitgesteld.

Gekeken naar provincies zegt het CBS dat Noord-Holland (-12 tot -14 procent) en daarna Limburg (-10 tot -12 procent) de grootste afname van economische bedrijvigheid meemaakten. De provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland werden met 6 tot 8 procent relatief het minst geraakt.

Het statistiekbureau publiceerde woensdag ook cijfers over de omzet van de Nederlandse industrie. Die kromp in het tweede kwartaal met 16,6 procent. De grootste afname was er voor de aardolieproducenten, daar kromp de omzet met wel 53,6 procent.