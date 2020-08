Coronacrisis zorgt voor hogere kijkcijfers, maar minder inkomsten uit reclames

De Amerikaanse president Donald Trump heeft kwaad bloed gezet bij de premier van Nieuw-Zeeland Jacinda Ardern. Trump zei tijdens een toespraak in Minnesota dat er in Nieuw-Zeeland sprake is van een „verschrikkelijke toename” in het aantal coronabesmettingen. „Op de voorpagina's stond dat ze het virus hadden verslagen. (...) Maar nu zorgt een grote toename voor problemen. (...) Dat willen wij niet.”

In het Oceanische land worden dagelijks enkele besmettingen vastgesteld (dinsdag waren dat er dertien) en zijn sinds het begin van de uitbraak 22 mensen gestorven aan Covid-19. Dit is vergeleken met de Verenigde Staten heel weinig: in dat land worden iedere dag tienduizenden mensen positief getest en zijn meer dan 170.000 mensen omgekomen. Ardern noemde Trumps uitspraken „overduidelijk foutief”. „We zijn nog steeds een van de best presterende landen als het gaat om Covid-19.”