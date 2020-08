Amsterdam wordt nog iets strenger met de coronaregels

De populaire Amsterdamse Disco Dolly is alweer drie weken open. De meeste nachtclubs zijn dat niet – dansende, zingende mensen dicht op elkaar in één ruimte, zijn „een uitnodiging voor het nieuwe coronavirus om zijn slag te slaan”, zoals hoogleraar infectiebestrijding Andreas Voss het noemt.

Maar Dolly schrijft in een verklaring op Instagram: „De kans op overlijden aan Covid is onder de 40 jaar niet hoger dan 0.02 procent, als je al ziek bent. Onder de 25 is er in Nederland nog niemand overleden aan het virus. Laten we dat zo houden lieve mensen.” En meteen daarna: „Laten we niet meer kijken naar wat allemaal niet kan maar in oplossingen denken”. En: „Aantal plekken beperkt, reserveren verplicht, alles volgens de RIVM-richtlijnen”. Gedanst wordt er dus niet.

Er komt extra toezicht op naleving van de coronaregels in de Amsterdamse horeca, maakte burgemeester Femke Halsema dinsdagavond bekend. Verder riep ze iedereen in de stad op anderhalve meter afstand te houden van elkaar. Want het aantal positief geteste corona-patiënten stijgt in de hoofdstad in hoog tempo; vorige week waren er 110 nieuwe besmettingen per dag.

Er komt niet op elke hoek van de straat een agent Femke Halsema burgemeester

De GGD constateert in Amsterdam 27 ‘actieve clusters’ van besmetting. Mensen hebben elkaar hoofdzakelijk besmet tijdens feestjes, bruiloften, in cafés en restaurants. Maar ook bijvoorbeeld in De Bijenkorf, die om die reden vanaf woensdag twee weken dicht gaat. Als een zaak waar veel mensen zijn besmet niet zelf twee weken dicht gaat, zal de veiligheidsregio dat afdwingen, schrijft Halsema. „Ondertussen laten veel inwoners en bezoekers zich minder gelegen liggen aan de regels en waarschuwingscampagnes. Met handhaving alleen redden we het niet, we kunnen niet op elke hoek van de straat een agent zetten”, schrijft ze

Naar verwachting kondigt de regio Rotterdam eind deze week ook nieuwe lokale maatregelen aan.

Halsema wijst er op dat 27 procent van de Amsterdammers jonger dan 25 jaar is en veelal klein behuisd en dus geneigd elkaar op te zoeken in parken, op straat en op feestjes. De groep waar de meeste nieuwe besmettingen plaatsvinden, is die van de twintigers, meldt het RIVM. Per 100.000 20 tot 29-jarigen raakten er afgelopen twee weken 110 besmet.

Voor jonge mensen is het echt niet leuk om al bijna zes maanden maar beperkt te kunnen samenkomen of uitgaan, zegt arts-microbioloog en hoogleraar infectiebestrijding Voss. „Ik begrijp dat ze elkaar willen zien. Maar als ze de regels niet respecteren, verpesten ze het voor anderen, want zij kunnen kwetsbare mensen besmetten. Als men geen afstand houdt en zingend of dansend in een slecht geventileerde ruimte staat, grijpt corona zijn kans. Dat is niet veranderd sinds februari.”

De gemeente Amsterdam stelde twee weken geleden het dragen van een mondkapje verplicht op drukke plekken zoals de Kalverstraat en de Wallen. Dat experiment loopt tot 31 augustus en wordt dan geëvalueerd.

Als het aantal besmettingen blijft stijgen, komt er mogelijk een verplichting voor het dragen van mondkapjes in de hele stad of regio, stelt de veiligheidsregio. Andere maatregelen die dan mogelijk zijn, zijn het vervroegen van de sluitingstijd voor alle horeca en het beperken van samenkomsten tot maximaal 30 personen.

Onderwijl gaan sommige horeca-gelegenheden slordig om met de RIVM-regels, bleek maandag uit een verslag in Het Parool en verhalen van enkele anonieme jongeren tegenover NRC. In sommige clubs wordt van iedereen die binnenkomt de telefoon afgeplakt (zodat je niet kunt filmen); de tafels en stoelen gaan aan de kant zodat er gedanst kan worden. Als het licht aan gaat, zo is de instructie van het personeel, moet iedereen op een stoel gaan zitten en worden de tafels verschoven. Want dan is er politie aan de deur.

Het ís zwaar voor de horeca, zegt een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland. „Ze waren 2.5 maand dicht en de nachtclubs zijn dat nog steeds.” Tegelijk, zegt zij, houden de meeste cafés en restaurants zich aan de regels van anderhalve meter afstand tussen tafels, ze stellen vragen over de gezondheid aan klanten én noteren gegevens van iedere bezoeker, mocht er iemand besmet blijken te zijn.

De GGD in Amsterdam, die onder de gemeente valt, breidt het aantal mensen dat bron- en contactonderzoek (BCO) doet uit, schrijft Halsema. „Voor de zomer werd gerekend met 50 positieve gevallen per dag. De afgelopen week waren dit er echter 110. De GGD heeft het BCO dan ook versneld opgeschaald en landelijke ondersteuning ingeschakeld.”