Abstracte actie rond mensen die spontaan ontvlammen

Japanse anime komt in allerlei smaken. Veel ervan bekoort ook volwassenen, zoals vorige maand Ride Your Wave. Promare lijkt vooral geschikt voor tieners. Zij zullen niet malen om zinnetjes als ‘De Absoluut Nulpunt Vrieskogel zuigt al het leven uit hem’ of de ontelbare slappe popliedjes die de hyperkinetische actiescènes begeleiden.

Er is een plot over mensen die spontaan ontvlammen als ze boos worden en dan de hele wereld in brand zetten. Deze ‘Mad Burnish’ worden beschouwd als terroristen, een speciale eenheid van de brandweer, ‘Burning Rescue’, moet hen uitschakelen. Totdat brandweerman Galo Thymos erachter komt dat de Mad Burnish helemaal niet zo gevaarlijk zijn. Deze ontdekking kantelt zijn wereldbeeld, waarna er nog meer plotverwikkelingen volgen.

De vrij ridicule plot is aanleiding tot een aaneenschakeling van actie, met naast popliedjes veel kreten en harde klappen op de geluidsband. De Burning Rescue-eenheid maakt gebruik van mecha, gigantisch bestuurbare robots die in van alles kunnen transformeren. Dat levert actie op die soms een hoge graad van abstractie bereikt, met geometrische patronen en kleurenexplosies. Die zijn op zich een genot om naar te kijken, maar bijna twee uur hiervan is te veel van het goede. Je krijgt er vooral schele hoofdpijn van.

Animatie Promare Regie: Hiroyuki Imaishi. Met de stemmen van: Kenichi Matsuyama, Taichi Saotome, Masato Sakai, Ayane Sakura. In: 27 bioscopen ●●●●●

