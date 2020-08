Ook in strafzaak tegen Rico ‘De Chileen’ botst OM met advocaten

Na strafzaak Marengo vorige week is opnieuw een stevige aanvaring geweest tussen het Openbaar Ministerie en advocatenkantoor Ficq, ditmaal in de zaak tegen Rico ‘De Chileen’ R. Zijn advocaat Leon van Kleef zou dossierstukken hebben gelekt aan getuigen. Daarmee is de waarde van de desbetreffende getuigenverklaring volgens de officieren „teruggebracht naar nul”.

Volgens Van Kleef is er niets onoorbaars gebeurd en maakt de opmerking van de officieren deel uit van de „gecoördineerde oorlogsverklaring” en „karaktermoord” die vorige week door het OM is ingezet.

OM is ook beul, vinden advocaten Marengozaak

Het is door het OM niet met zo veel woorden gezegd maar de strekking is duidelijk: Leon van Kleef zou getuigen in de strafzaak tegen Rico ‘De Chileen’ R. hebben beïnvloed. „Hij heeft ervoor gezorgd dat getuigen niet langer onvoorbereid waren”, stelde een van de officieren dinsdagmorgen tijdens een tussentijdse zitting in de zaak.

Verschoningsrecht

Het verwijt draait om het getuigenverhoor van twee broers. Beiden beriepen zich aanvankelijk op hun verschoningsrecht, het recht om te weigeren antwoord te geven op vragen van een rechter. Omdat er volgens advocaat Leon van Kleef sprake was van vragen die niet binnen het verschoningsrecht vallen heeft hij contact gelegd met de advocaat van beide broers om te overleggen. Daarop heeft de advocaat van de broers gevraagd om het bewuste proces-verbaal. Dat heeft Van Kleef vervolgens verstrekt.

Een gang van zaken waar volgens Van Kleef niets mis mee is. „Ik heb mij in het belang van mijn cliënt opgesteld. Ik heb overleg gehad over het verschoningsrecht. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een bericht dat men verklaringsbereid was”, aldus een getergde Van Kleef.

‘Oorlogsverklaring’

Hij noemt de opmerkingen van het OM „suggestief”. „Sinds vorige week is het OM bezig met een gecoördineerde oorlogsverklaring aan een aantal advocaten en een kantoor in het bijzonder”, daarmee doelend op zijn eigen kantoor Ficq. „Het OM wenst zich te gedragen als aanklager, rechter en beul.”

Vorige week liep de spanning in het liquidatieproces Marengo vanwege soortgelijke redenen hoog op. In die zaak heeft het Openbaar Ministerie onlangs uiteengezet dat advocaten stukken zouden hebben gelekt uit lopende onderzoeken. Dat is verboden. De advocaten die in dat stuk genoemd worden, onder wie ook Leon van Kleef, ontkennen met klem dat er gelekt zou zijn. In Marengo is Ridouan Taghi hoofdverdachte, justitie ziet hem als een criminele compagnon van Rico ‘De Chileen’ R.

Lees ook: 'Verharding in criminele milieu verplaatst zich naar rechtszaal'

Volgens het OM maakten de opmerkingen van dinsdagochtend geen deel uit van een „zogenaamde oorlogsverklaring”. „Wij hebben enkel een feitelijke weergave gegeven. Er waren getuigen die niet langer onvoorbereid waren. Wij merken op dat meester Van Kleef hierbij een bepalende rol heeft gespeeld.”

Leon van Kleef laat weten dat er veel geroepen wordt maar dat het OM daar vervolgens niks mee doet. „Als het allemaal niet goed is wat ik heb gedaan, moeten ze naar de deken stappen.”