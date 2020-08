Lovecraft Country is een wild-stilitisch hoogstandje tegen het decor van jaren 50-racisme

Er bestaan weinig series met zoveel wilde ideeën als Lovecraft Country. De nieuwste topproductie van de zender HBO is niet alleen een tot in de puntjes verzorgde horrorserie vol met gewaagde stilistische keuzes, het is ook een historisch drama over het gif van racisme en onderdrukking. De zwarte hoofdpersonages strijden in het Amerika van de jaren vijftig tegen reusachtige glibberwezens en tegen racistische politieagenten, soms tegelijkertijd. Het geheel barst vanaf de openingsscène al bijna uit zijn voegen, maar blijft in de eerste helft van het seizoen overeind staan (critici kregen vooraf vijf afleveringen te zien).

Lovecraft Country speelt zich af in een tijd waarin rassensegregatie onderdeel van de maatschappij was. Hoofdpersonage Atticus Freeman (Jonathan Majors) wordt geïntroduceerd terwijl hij achterin een bus zit, in het gedeelte gereserveerd voor ‘the coloured race’. Atticus leest graag boeken van de invloedrijke horrorauteur H.P. Lovecraft. Hij droomt weg bij de pulpverhalen vol wonderlijke beesten en verplaatst zichzelf in de helden, ondanks de racistische denkbeelden van de man die ze bedacht. Monsters verslaan en de wereld redden, dat soort dingen kunnen jongens uit de south side van Chicago volgens Atticus niet doen in de echte wereld. In de serie, gebaseerd op een gelijknamig boek, krijgt hij de kans om dat wel te doen.

Soms over the top

Het avontuur begint met een zoektocht naar zijn vermiste vader Montrose (Michael Kenneth Williams). Samen met zijn jeugdvriendin Leti (Jurnee Smollett) en oom George (Courtney B. Vance) onderneemt hij een gevaarlijke reis om Montrose te vinden. Ze worden niet alleen geconfronteerd met schepsels die rechtstreeks uit Lovecraft-verhalen gestapt lijken, maar ook met wrede wit-nationalisten die plezier beleven aan het opjagen van mensen van kleur.

Showrunner Misha Green trekt overduidelijk parallellen met de huidige tijd. „Het verleden is een levend iets” zegt iemand op een gegeven moment. Je kunt niet ontkennen dat het racisme van vroeger nog veel effect heeft op de huidige maatschappij, meer dan veel mensen toe willen geven. Een relevante boodschap in het jaar waarin de Black Lives Matter-protesten miljoenen mensen op de been wisten te brengen.

De invloed van co-producent Jordan Peele is hier merkbaar. Net zoals Peeles films Get Out en Us verpakt Green een vertelling over raciale spanningen in een portie hoogwaardig entertainment. Soms dreigt ze zich daarbij te vertillen aan haar ambities, vooral door de heftige wisselingen in toon. Kenmerkend hierbij is de manier waarop de soundtrack gebruikt wordt. Bepaalde momenten worden niet ondersteund door muziek, maar door audiofragmenten van monologen, onder meer van de schrijver James Baldwin. En naast muziek die bij het tijdsbeeld past, worden moderne tracks van hiphop-artiesten als Cardi B. ingestart. Vooral dat laatste werkt niet altijd, zeker als de actie sowieso al over the top gaat.

Losse, afgeronde afleveringen

Een waarschuwing voor kijkers met een zwakke maag is niet overdreven: de gruwelmomenten zijn geen horror light, sommige scènes zijn echt expliciet. De serie neemt gelukkig op de juiste momenten gas terug, om er later wel weer hard in te vliegen.

Dat Lovecraft Country na het afronden van de eerste plotlijn meer leunt op losstaande, afgeronde afleveringen is verfrissend in het huidige serielandschap waarin verhalen in het kader van bingebaarheid te lang worden opgerekt. Deze aanpak doet een beetje denken aan de zogenaamde ‘monster van de week-afleveringen’ van de bovennatuurlijke serie The X-Files.

Aan gedenkwaardige shots is verder geen gebrek. Neem het moment in de derde aflevering waarop Leti breekt na het zien van een brandend Ku Klux Klan-kruis in haar voortuin. Ze pakt een honkbalknuppel en besluit om de (constant toeterende) auto’s voor de deur een makeover te geven. De ogen van actrice Jurnee Smollett spuwen op dat moment vuur, en de boodschap die haar personage overbrengt aan de racisten is glashelder: wat je ook probeert, we geven ons niet gewonnen.

Serie Lovecraft Country Van: Misha Green Met: Jonathan Majors, Jurnee Smollett, Michael Kenneth Williams. Ziggo Movies & Series, elke maandag. Gezien: vijf afleveringen (van de tien). ●●●●●