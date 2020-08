Drenkeling Watersnoodramp na 67 jaar geïdentificeerd

Het lichaam van een man dat 67 jaar geleden op Terschelling aanspoelde, is geïdentificeerd. De drenkeling blijkt Johannes Garstenveld te zijn, wiens schip verging in een storm tijdens de nacht van de Watersnoodramp in 1953. Dat meldt de politie maandag op basis van dna-onderzoek in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Garstenveld werd in 1922 geboren in Den Helder en was in 1953 als bemanningslid van het schip Westland op weg vanuit Cuxhaven in Duitsland naar Engeland. Twee maanden nadat zijn schip was vergaan, spoelde zijn lichaam aan op Terschelling, waar hij niet geïdentificeerd kon worden.

In 2011 zijn anonieme graven op de Waddeneilanden geopend en botfragmenten afgenomen om zo hun identiteit vast te stellen. De dna-profielen zijn opgeslagen in een landelijke dna-bank van vermiste personen. Een familielid moet dna afstaan om iemand te kunnen identificeren. Bij Garstenveld was het de zoon van de zus van zijn moeder die dna afstond. Vorig jaar werd de kapitein van de Westland, Andries Penning, geïdentificeerd, nadat zijn zoon dna had afgestaan.