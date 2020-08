Twee verdachten opgepakt voor moord op Run-DMC-lid Jam Master Jay

Twee mannen zijn maandag in de Verenigde Staten aangeklaagd in verband met de moord op Run-DMC-lid Jam Master Jay in 2002. Dat meldt persbureau Reuters. Jason Mizell, zoals Jam Master Jay in het echt heette, werd bijna achttien jaar geleden doodgeschoten in een opnamestudio in de wijk Queens in New York.

Volgens justitie waren de twee verdachten, Ronald Washington en Karl Jordan, op 30 oktober 2002 gewapend de studio binnengekomen. Jordan zou Mizell hebben doodgeschoten terwijl Washington de andere aanwezige gedwongen zou hebben op de grond te liggen. „Ze liepen naar binnen en vermoordden hem in koelen bloede”, zei de openbaar aanklager tijdens een persconferentie. Ze zouden ruzie hebben gehad over de verkoop van vijf kilo cocaïne.

De twee verdachten waren al langer in beeld bij de politie. Washington werd in 2007 al opgepakt in verband met betrokkenheid bij de moord. Het is niet bekend waarom de twee nu worden aangeklaagd. Destijds werd 60.000 dollar uitgeloofd voor de gouden tip, maar het kwam niet tot een rechtszaak.

Run-DMC was een invloedrijke hiphopformatie, opgericht in 1981. Ze maakten bekende hits als ‘It’s Tricky’, ‘Christmas in Hollis’ en ‘Walk This Way’, een cover van het nummer van Aerosmith. Kort na de moord stopten de twee overige leden met Run-DMC. Joe Simmons (Run) en Darryl McDaniels (DMC) konden niet zonder de inbreng van Jam Master Jay.