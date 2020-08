Stroomstoring in grote delen van regio Den Haag

De regio Den Haag is maandagochtend getroffen door een stroomstoring. Netbeheerder Stedin meldt dat de storing onder meer delen van het centrum van Den Haag, Scheveningen en Duindorp treft. Bij ongeveer 5.000 van de 37.000 getroffen klanten van Stedin is de storing verholpen. Monteurs zijn momenteel bezig met de rest van het stroomherstel.

Volgens Stedin is de storing, die rond 11.00 uur begon, veroorzaakt door een probleem in het hoofdverdeelstation bij de energiecentrale. Er stond rook in het pand. Het gebouw werd door de brandweer geventileerd en later weer vrijgegeven. Het is niet bekend hoe lang het duurt voordat het hele getroffen gebied weer toegang tot stroom heeft.

De veiligheidsregio Haaglanden heeft ongeveer tien meldingen gekregen naar aanleiding van de stroomstoring, zegt een woordvoerder. Hierbij ging het in alle gevallen over mensen die zaten opgesloten in een lift. Inmiddels zijn zij allemaal weer bevrijd door de hulpdiensten.

Tramlijnen

Ook een aantal tramlijnen werd getroffen door de stroomstoring. Vervoerder HTM schrijft dat tramlijn 11 niet rijdt en dat tramlijnen 1, 9 en 16 een andere route rijden. Eerder lagen de lijnen 2, 3, 4, 6, 15 en 17 stil. Die rijden nu weer de gebruikelijke route met „enorme vertraging”.

Het ziekenhuis Haaglanden MC heeft geen problemen gehad door de stroomstoring, zegt een woordvoerder. In het geval dat de elektriciteit wegvalt, wordt automatisch overgeschakeld op noodstroom. Dat gebeurde bij de locatie in het centrum. De andere twee locaties van Haaglanden MC vielen buiten het gebied van de storing. Volgens een woordvoerder is de storing in het ziekenhuis inmiddels verholpen.