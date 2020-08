Rusland ontbiedt Nederlandse ambassadeur om vondst spionage-apparatuur

Rusland heeft de Nederlandse plaatsvervangend ambassadeur in Moskou ontboden. Dat heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken maandag bekendgemaakt. De diplomaat moest uitleg geven over een tracking-apparaat dat gevonden zou zijn in de auto van een Russische militaire attaché in Nederland waarmee deze mogelijk in de gaten gehouden kon worden. Het is onduidelijk om wat voor apparaat het gaat en wie het geplaatst heeft.

Het Russische ministerie meldt dat plaatsvervangend ambassadeur Dominique Kuhling is verteld dat het „nodig is om ogenblikkelijk maatregelen te treffen om dergelijke incidenten te voorkomen”. Ook zou gezegd zijn dat „zulke onvriendelijke acties de al gecompliceerde bilaterale verhoudingen kunnen bemoeilijken”. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken was niet bereikbaar voor commentaar.

De relatie tussen Rusland en Nederland is al langer gespannen, onder meer vanwege de beschuldiging dat Rusland betrokken was bij de vliegramp met toestel MH17. Twee jaar geleden maakte de Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD bovendien bekend een hack van de Russische geheime dienst op het kantoor van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag te hebben verijdeld. Rusland ontkent beide aantijgingen.

