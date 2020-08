Vanachter het kuchscherm vraagt de audiciën of hij even in mijn oren mag kijken. Het kan een beetje vervelend voelen. Ik merk op dat het bij de mondhygiëniste erger is. „Dat kan ik me voorstellen,” antwoordt hij, „als zij helemaal in uw oren zit.”

