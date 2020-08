Partijbestuur 50Plus draagt Liane den Haan voor als nieuwe lijsttrekker

Als het aan het bestuur van 50Plus ligt, wordt de directeur van ouderenbond ANBO Liane den Haan lijsttrekker van de partij. Voorzitter Jan Nagel heeft haar maandag als kandidaat voorgedragen tijdens een persconferentie. De partijleden beslissen 3 oktober definitief wie het stokje overneemt. De kans is groot dat zij meegaan in de voordracht van het bestuur.

In totaal hebben veertien mensen zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van de partij. Het bestuur heeft met vier van hen gesprekken gevoerd, aldus Nagel. Naast de 52-jarige Den Haan nam het bestuur ook het Rotterdamse gemeenteraadslid Ellen Verkoelen en Kamerleden Corrie van Brenk en Léonie Sazias in overweging. Volgens Nagel kwam Den Haan uit de bus als degene met wie „het beste electorale resultaat” kan worden gehaald.

Den Haan is sinds 2013 directeur van de ANBO, de grootste ouderenbond van Nederland. Tijdens de persconferentie zei ze dat 50Plus „erg dicht bij haar werk ligt”. Den Haan is niet eerder actief geweest in de landelijke politiek. Wel heeft ze „heel lang geleden” ervaring opgedaan in de lokale politiek, bij de PvdA.

De ouderenpartij zoekt een nieuwe leider sinds Henk Krol begin mei opstapte wegens interne conflicten. Op Twitter schrijft Krol dat zijn oude partij „definitief linksaf slaat” met Den Haan. Ook stelt hij dat Den Haan „veel ervaring heeft met interne conflicten”, en dat hij „zelf weet hoe ernstig die kunnen zijn” bij 50Plus.