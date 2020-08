Overleden baby aangetroffen in Amsterdamse woning

Agenten hebben in de in de nacht van zondag op maandag een overleden baby aangetroffen in een woning in Amsterdam-Noord. De doodsoorzaak is nog niet bekend, meldt de politie maandag. Bij de woning is een verwarde vrouw aangehouden.

De politie was naar de woning gegaan na een melding over een verwarde vrouw met kinderen in het pand. Ook een arrestatieteam was ter plaatse. Een onderhandelaar sprak lang met de vrouw. Uiteindelijk kon zij worden aangehouden, laat een woordvoerder van de Amsterdamse politie weten. Daarop troffen troffen agenten in de woning de overleden baby en twee jonge kinderen aan. De twee kinderen krijgen nazorg en opvang.

Wat zich heeft afgespeeld in de woning is volgens de politie nog onduidelijk. De recherche en de forensische opsporing onderzoeken de zaak. De vrouw is opgenomen in het ziekenhuis.