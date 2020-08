Barcelona-trainer Setién ontslagen na blamage tegen Bayern

FC Barcelona heeft drie dagen na de 8-2-nederlaag tegen Bayern München trainer Quique Setién ontslagen. Dat heeft de Spaanse voetbalclub maandagavond bekendgemaakt. Wie zijn opvolger wordt, zal Barcelona naar eigen zeggen ergens in „de komende dagen” aankondigen. De club is volgens meerdere goed ingevoerde sportmedia al akkoord met Oranje-trainer Ronald Koeman.

Setién (61) was nog maar zeven maanden coach van Barcelona. Hij volgde in januari Ernesto Valverde op, die moest vertrekken ondanks dat het team bovenaan stond in de Spaanse competitie. Kort na Setiéns aantreden kwam het voetbal stil te liggen vanwege corona. Daarna slaagde hij er niet in Barcelona een prijs te bezorgen. Real Madrid werd kampioen, Real Sociedad veroverde de beker en in de Champions League betekende de blamage tegen Bayern de uitschakeling. In 2008 greep Barcelona voor het laatst naast de prijzen.

Koeman staat nog tot 2022 onder contract bij het Nederlands Elftal, maar heeft een clausule in zijn overeenkomst met de KNVB die hem de mogelijkheid geeft eerder te vertrekken voor een overstap naar Barcelona. De 57-jarige oud-voetballer speelde zes jaar bij de Catalaanse club en won in die tijd één keer de Europa Cup I. Rond 2000 was hij assistent-coach van het eerste elftal en hoofdtrainer van het tweede.