Autoriteit Persoonsgegevens: corona-app kan nog niet worden ingevoerd

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt dat de Nederlandse corona-app op dit moment nog niet klaar is voor invoering. Er moeten maatregelen worden genomen zodat CoronaMelder aan de Europese privacywetgeving voldoet, schrijft de AP in een advies aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA). De Jonge laat maandag aan de Tweede Kamer weten dat hij er met een spoedwet voor wil zorgen dat de app op de beoogde datum van 1 september landelijk kan worden ingevoerd.

Volgens de AP moeten er drie dingen gebeuren voordat CoronaMelder landelijk in gebruik kan worden genomen. Ten eerste moet er een tijdelijke wet komen die de app een juridische grondslag geeft, omdat die onderbouwing in de bestaande wetgeving ontbreekt. In een nieuwe wet moet onder meer komen te staan dat het gebruik van de app nooit verplicht kan worden. Zonder zulke wetgeving is „introductie van de notificatie-app onmogelijk”, aldus de AP.

Daarnaast vindt de privacywaakhond dat De Jonge afspraken moet maken met Google en Apple. De technologie die CoronaMelder laat uitzoeken of er coronapatiënten in de buurt zijn geweest, is afkomstig van de Amerikaanse techbedrijven. Volgens de AP moet worden uitgesloten dat gegevens uit de corona-app bij Google en Apple belanden. Ten derde benadrukt de AP dat De Jonge zeker moet stellen dat de server die wordt gebruikt voor de app aan alle privacystandaarden voldoet.

Spoedwet

De Jonge schrijft aan de Kamer dat hij het advies van de AP om de app wettelijk te regelen ter harte zal nemen, ondanks dat hij het er niet helemaal mee eens is. Hij hoopt dat de spoedwet die de zorgen van de AP moet wegnemen er op 1 september is, „dan wel zo snel mogelijk daarna”. De Jonge wijst er ook op dat Google en Apple de broncode van het ‘framework’ achter de app hebben vrijgegeven. Onder meer de Europese Commissie gaat de code onderzoeken. Ook wordt er voortdurend „op nationaal en Europees niveau” overlegd met de techgiganten, zegt De Jonge.

CoronaMelder wordt momenteel getest in het oosten van Nederland. In Drenthe en de regio Twente probeert een kleine groep de app sinds halverwege vorige maand uit. Deze maandag werd de proef uitgebreid naar de regio IJsselland en grote delen van Gelderland. Volgens De Jonge zal landelijke invoering alleen plaatsvinden als uit de test blijkt dat CoronaMelder effectief is.

Het is de bedoeling dat de corona-app gebruikers automatisch waarschuwt als ze in de buurt zijn geweest bij een andere app-gebruiker die positief is getest op het coronavirus. De software doet dat door de unieke codes op te slaan van alle telefoons met de app erop die in de buurt zijn geweest. Wie het virus oploopt, kan dat door de GGD laten invoeren in CoronaMelder, waarna de software een bericht uitstuurt naar mensen die langer dan een kwartier nauw contact met de geïnfecteerde hebben gehad.