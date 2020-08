50Plus wil nieuwkomer als lijsttrekker

Het partijbestuur van 50Plus heeft directeur Liane den Haan van seniorenbond ANBO voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar maart. Partijvoorzitter Jan Nagel maakte dat maandag in Den Haag bekend.

De partij kiest met Den Haan (52) voor een nieuwkomer in de landelijke politiek en ook, voor het eerst, voor een vrouwelijke lijsttrekker. Ze moet het gezicht van de partij worden, na het vertrek van boegbeeld en beoogd lijsttrekker, Henk Krol. Die vertrok in mei na een reeks interne conflicten en richtte een nieuwe partij op: de Partij voor de Toekomst.

Met Den Haan passeerde het partijbestuur oudgedienden in de partij, zoals fractievoorzitter Corrie van Brenk en Tweede Kamerlid, Léonie Sazias. Den Haan is eind vorige maand door Nagel zelf gevraagd of zij kandidaat-lijsttrekker wilde zijn. In oktober bepalen de leden of zij het partijbestuur volgen.

Den Haan moet 50Plus, dat in de peilingen gezakt is van vier naar één zetel, nieuw elan geven. Zelf denkt ze dat de partij een potentieel heeft van tien zetels. Ze was geen lid van 50Plus, omdat ze zich naar eigen zeggen als directeur van belangenvereniging ANBO geen lidmaatschap van een partij kon veroorloven.

Maar het lijsttrekkerschap van 50Plus ligt volgens haar wel in het verlengde van haar werk bij ANBO: het versterken van de positie van ouderen. „We moeten op het gebied van inkomen, wonen en gezondheid laten horen dat het anders moet.” Ze wil zich ook uitspreken over het belangrijkste speerpunt van 50Plus: het pensioenakkoord en de mogelijke kortingen op pensioenen.

Maar juist dat pensioenakkoord zal een pijnpunt voor Den Haan zijn. 50Plus is daar mordicus op tegen. Als directeur van de ANBO verdedigt Den Haan dat akkoord al sinds de eerste concepten daarvan in 2012 werden overeengekomen. Ook het recente pensioenakkoord heeft, onder voorwaarden, de steun van ANBO.

„Als ANBO staan we voor een ‘ja mits’, terwijl 50Plus voor een ‘nee tenzij’ staat”, is nu haar uitleg.

Of de achterban van de partij haar daarin volgt, is de vraag. Wegstemmen van dat pensioenakkoord moet volgens de huidige fractie juist inzet van de verkiezingen worden. „We zetten het beste pensioenstelsel ter wereld bij het grof vuil”, twitterde fractievoorzitter Van Brenk maandag. Die avond besloot zij zich als tegenkandidaat in de strijd te werpen.

