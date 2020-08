Wil Trump de posterijen financieel verwurgen?

Dit is nu eens een Amerikaanse samenzweringstheorie die blijkt te kloppen – omdat de oppersamenzweerder zelf zegt hoe het in elkaar steekt. Maandenlange aanvallen van president Donald Trump op stemmen per post, plus zijn weigering geld uit te trekken voor het noodlijdende staatsbedrijf US Postal Service, plus de benoeming van een Trump-donor aan het hoofd van de posterijen, hadden geleid tot speculaties over de bedoelingen van de president. Wilde hij soms stemmen per post saboteren door de posterijen financieel te verwurgen?

Donderdag zei de president het koudweg in een interview bij Fox Business. De Democraten wilden miljarden aan steun uittrekken voor de posterijen, hij niet. „Hun wensen waren 3,5 miljard dollar voor stemmen via de post en 25 miljard voor de postkantoren. Zij hebben dat geld nodig zodat het postkantoor al die miljoenen en miljoenen stembiljetten kan verwerken”, zei Trump. „Als ze die twee items niet krijgen, dan is stemmen per post dus niet mogelijk.”

Zo legde Trump zelf het verband tussen de financiering van de posterijen en de verkiezingen. Diezelfde dag deed zijn economisch adviseur Larry Kudlow er nog een schepje bovenop. Dat de Democraten in het Congres geld wilden uittrekken om de verkiezingsopkomst te bevorderen, hoorde volgens hem op een „echt links wensenlijstje”.

Het is dus beleid en van mogelijk doorslaggevende betekenis voor de presidentsverkiezingen van 3 november. „Wie zal het zeggen”, zei Trump. „Misschien werkt het wel in mijn nadeel.”

Fraude

De afgelopen maanden heeft Trump in tweets, mailings en interviews gesteld dat stemmen-per-post onvermijdelijk zal leiden tot verkiezingsfraude. De meeste voorbeelden die hij daarbij heeft genoemd, zijn geen voorbeelden van fraude, maar van verouderde kiesregisters of van slordigheden bij de adressering. Dat zijn problemen die bij het uitbrengen van de stemmen zouden worden opgemerkt. In New Jersey, waar in mei bij tussentijdse verkiezingen wegens de Covid-19-pandemie alleen per post kon worden gestemd, staan nu inderdaad vier mensen terecht wegens stembusfraude. Maar in feite toont dit voorbeeld vooral dat het systeem werkt: de stemmen die zij uitbrachten, zijn niet meegeteld.

De poststem is in de VS een wettige manier om een stem uit te brengen. Het is de enige manier waarop militairen overzee hun kiesrecht kunnen uitoefenen. In vijf staten krijgen alle kiezers al jarenlang een stembiljet via de post, dat zij ingevuld mogen terugsturen, of op verkiezingsdag langs kunnen brengen bij een stembureau.

Een van die staten is het Republikeinse Utah, waar Trump in 2016 gemakkelijk won. Trump zelf heeft dit jaar per post gestemd voor de voorverkiezingen in zijn thuisstaat Florida.

De Covid-19-pandemie heeft de kwestie verder verscherpt. Het virus zorgt ervoor dat meer Amerikanen dan ooit per post zullen willen of moeten stemmen. Willen, uit vrees voor besmetting. Moeten, doordat de doorgaans oudere vrijwilligers in de stembureaus ditmaal niet durven helpen. The New York Times becijferde dit weekend dat ruim driekwart van alle Amerikaanse kiezers in november per post mag stemmen. Dat wil zeggen dat in principe zo’n 160 miljoen (aanvragen voor) stembiljetten door de posterijen verwerkt moeten kunnen worden.

Deadline

De pandemie plaagt ook de US Postal Service zelf. Van de 630.000 medewerkers zijn er enkele tienduizenden ziek of gedwongen thuis in quarantaine. Vrijdag onthulde The Washington Post dat de posterijen aan 46 van de vijftig staten hebben laten weten niet te kunnen garanderen dat alle stembiljetten op tijd voor de verkiezingen worden verwerkt. In veertig staten is de geldende deadline voor het versturen van (aanvragen voor) stembiljetten te laat, aldus de Postal Service. Zelfs als een kiezer de regels van de staat volgt, is het dus niet zeker of zijn of haar stem meetelt.

Beperking van het aantal mensen dat kan stemmen is vooral een Republikeinse tactiek. Stembussen sluiten, kiesregisters opschonen zonder de kiezers daarvan in kennis te stellen, voorgoed het kiesrecht ontnemen aan veroordeelden: het zijn methoden die vaker voorkomen in staten met een Republikeinse meerderheid. Het maakt hun politieke tegenstanders alert op signalen van beperking van de opkomst.

Zaterdag protesteerden in Washington zo’n honderd mensen voor het woonhuis van postmaster general Louis DeJoy, de zakenman en campagnedonor van Trump, die dit voorjaar werd benoemd – als eerste topman zonder ervaring bij de posterijen. DeJoy heeft bezuinigingen versneld. De Postal Service lijdt al jaren onder teruglopende inkomsten (veel minder mensen versturen brieven per post) en oplopende uitgaven, met name door kosten voor pensioenen.

De maatregelen van DeJoy in dit verkiezingsjaar, zoals een personeelsstop, het niet uitbetalen van overuren en de beperking van de tijd om post te sorteren, hebben de politieke tegenstanders van Trump argwanend gemaakt. Uit verschillende staten komen berichten dat de dienstverlening van de posterijen hapert. In Californië doken foto’s op van vrachtauto’s waarmee brievenbussen van straat werden verwijderd. De Postal Service heeft laten weten daarmee te stoppen.

De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, overweegt het Huis terug te roepen van reces. Zo’n 175 Congresleden tekenden een brief aan DeJoy waarin zij hun zorgen uitspreken dat de postmaster general „de crisis bij de posterijen versnelt”. Oud-president Barack Obama haalde dit weekend zeldzaam hard uit naar zijn opvolger. Trump probeert de posterijen „in de knieën te schieten” en „uit te hongeren”, zei de Democraat.