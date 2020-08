Verstappen eindigt op tweede plaats in Spaanse GP, achter Hamilton

Max Verstappen is zondag als tweede geëindigd in de Grand Prix van Spanje, achter de Brit Lewis Hamilton. Diens ploeggenoot Valtteri Bottas kwam als derde over de finish op het circuit bij Barcelona.

Gedurende de 66 rondjes van de GP reden de coureurs in de top-3 dicht bij elkaar. Verstappen wist Bottas direct na de start in te halen en tijdens de hele wedstrijd voor te blijven. Zo splijtte hij de Mercedes-ploeg. Hij had gehoopt opnieuw, zoals in Engeland, te kunnen profiteren van bandenslijtage bij Mercedes, maar daarop leek Hamilton dit keer te zijn voorbereid. Die had uiteindelijk een voorsprong van 24 seconden op de Limburger die voor Red Bull rijdt. „Ik split de Mercedessen en dat is goed”, aldus Verstappen achteraf. „Ik heb er alles aan gedaan. Na de pitstop was ik tevreden over mijn banden, ik had niet echt angst dat Bottas mij nog zou achterhalen. Maar we zullen moeten zoeken naar verbeteringen.”

Vorige week won Verstappen de race op Silverstone, zijn negende overwinning in de Formule 1. Met de tweede plaats van deze zondag verstevigt hij zijn tweede plek in het algehele kampioenschap. Tegelijkertijd kon echter ook koploper Hamilton, die voor de vierde keer dit seizoen won, verder op hem uitlopen in de ranglijst.