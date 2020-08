Niet Cuba maar intiem diner thuis

Dit zou het jaar worden dat Monica Stella (36) voor het eerst kon rondkomen van haar eigen bedrijf. Het jaar dat ze haar parttime baan kon opzeggen om volledig voor haar „passie te gaan”. Met Snoep Reizen, opgericht in 2017, plant ze uitjes en vakanties voor stellen die hun relatie willen versterken. „Het is hard werken, maar ik vind het fantastisch”, zegt Stella, die zichzelf omschrijft als een geboren planner. „Als mensen helemaal verliefd thuiskomen, ben ik ook gelukkig.”

Maar toen kwam de pandemie. In plaats van romantische reizen te organiseren, was ze druk bezig haar klanten te helpen het geld terug te krijgen van geannuleerde vakanties. „Aan het begin van de coronatijd kon ik wel huilen”, vertelt ze. „Ik voelde me zo machteloos.”

Over deze serie Maandenlang lag het toerisme vrijwel stil door de uitbraak van Covid-19. Annuleringen voerden de boventoon, tot Nederland weer openging. Welke toeristen zijn toegestroomd? Hoe raar is 2020 voor toerismeondernemers in Nederland? Wat beleefden zij deze zomer? Tegen het einde van het vakantieseizoen zoekt NRC ze op.

Stella, die een mbo-opleiding in een hele andere richting volgde en zich heeft bijgeschoold via online cursussen, bedacht nieuwe activiteiten voor Snoep Reizen. Niet langer gaan stellen op vakantie naar Cuba of Mallorca. Nu gaan ze thuis op bonding experience, zoals Stella dat noemt. Paren krijgen een envelop met vragen voor elkaar en opdrachten om samen te doen. „Je hebt samen een leuke ervaring, terwijl je ook werkt aan je relatie.”

Het aanbieden van verbindende ervaringen ontstond toevallig, toen Stella bezig was met het opbouwen van Snoep Reizen. „Het huwelijk van een vriendin liep niet zo lekker. Ze boekte bij mij een weekendje weg met haar echtgenoot. Ik vroeg: wat gaan jullie daar doen? Gaan jullie met elkaar praten? Want als je terugkomt van zo’n weekend, zijn jullie problemen niet opeens verdwenen.”

Vragen in envelop

Monica Stella deed een paar vragen voor haar vriendin in een envelop. Gebaseerd op vragen die Stella en haar man, met wie ze sinds haar zeventiende samen is, elkaar stellen tijdens uitstapjes die ze maken om hun band te versterken. „Ik zei: bespreek dit als jullie onderweg zijn. Dit tijdens het diner. Dit bij thuiskomst in Nederland. Toen die vriendin terug was, vertelde ze dat ze nog nooit zoveel met elkaar hadden gepraat.” De bonding experience was geboren. Die is vanaf 39,95 euro te boeken bovenop de reis, inclusief ‘gepaste goodybag’.

Nu er vanwege corona veel minder gereisd wordt, organiseert Stella „de B.E.” in Nederland. Een chefkok kookt een drie-, vier- of zesgangendiner aan huis. De eettafel wordt chique gedekt. Live muzikanten brengen een serenade. Plus, het belangrijkste voor klanten, zegt Stella: „de boel wordt weer helemaal opgeruimd en schoongemaakt.” Ook organiseert ze romantisch aangeklede picknicks. Inclusief envelop met vragen, natuurlijk.

Het loopt nog geen storm, vertelt Stella. Vorig jaar verdiende ze gemiddeld 1.000 euro per maand met Snoep Reizen, naast de drie dagen die ze werkt als receptioniste bij een woningbouwstichting. Dat was een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor, toen de winst ook verdubbelde. Stella: „Ik hoopte dat mijn bedrijf dit jaar weer zo snel zou groeien. Dan wilde ik me volledig gaan richten op het plannen en ondersteunen van vakanties.”

Lees ook: Eerst gaven ze training in Costa Rica, nu op de camping in Haaksbergen

Maar terwijl ze vóór de virusuitbraak zo’n twintig klanten per maand had, inclusief gezinnen, singles en vriendengroepen, heeft ze tot nu toe maandelijks maar een handvol boekingen voor etentjes, picknicks en vakanties in eigen land. „Het toerisme is natuurlijk sterk geraakt door corona. Soms voelt het alsof ik terug bij af ben als ondernemer.”

Vrije tijd voor bedrijf

Toch steekt Stella, getrouwd en moeder van drie kinderen van 8, 9 en 14 jaar, wonend in Almere, nog altijd al haar vrije tijd in haar bedrijf. Ze doet het niet alleen voor het geld. Veel lijnen in haar levensverhaal komen samen in haar bedrijf. Haar vader runt een reisbureau op Curaçao, waar ze tot haar derde woonde. Haar moeder werkte als stewardess. Zelf is ze ook gek op reizen – vlak voor corona ging het gezin nog naar Israël.

De meeste motivatie haalt ze echter uit haar ervaring als klein meisje, toen haar ouders gingen scheiden. Zij en haar man willen voorkomen dat hun kinderen hetzelfde meemaken.

Relatieboeken

De vragen en opdrachten voor klanten ontleent Monica Stella aan relatieboeken, podcasts en televisieprogramma’s. Een opdracht die ze bijvoorbeeld geeft is het uitvogelen van elkaars ‘taal van de liefde’. Volgens de Amerikaanse voorganger Gary Chapman bestaan er vijf liefdestalen, zoals ‘hulpvaardigheid’ en ‘aanraking’. De kunst is je partner zoveel mogelijk te benaderen in de taal van zijn of haar voorkeur.

Stella: „Veel mensen maken de fout om hun eigen favoriete taal van de liefde ook altijd te gebruiken voor anderen. Maar als jij van complimenten houdt en je partner niet, dan bereik je weinig met al die lieve woorden. Mijn man bijvoorbeeld wordt er veel gelukkiger van als ik mijn troep achter me opruim. Terwijl ik dan weer smelt voor een romantisch gebaar, zoals een bos bloemen. Het is belangrijk om dat te weten van elkaar.”

De enthousiaste reacties van klanten vindt ze het mooiste van het ondernemen. „Dat maakt me zo blij. Ik zie zoveel relaties onder spanning staan. Zeker nu met corona. Mensen zitten op elkaars lip. Ik wil graag dat stellen samen gelukkig blijven. Ook voor de kinderen. Het is zo mooi als zij kunnen opgroeien binnen een liefdevolle relatie.”