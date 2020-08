Lange rijen bij registratie in Ter Apel en slapen op een stoel

De identificatie en registratie van asielzoekers die net in Nederland zijn gearriveerd stokt. Door personeelstekort in het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen niet alle nieuwe asielzoekers tijdig worden geregistreerd. Sommigen van hen brengen de nacht door in de ‘wachtkamer’ en slapen op een stoel of op de grond, omdat ze geen bed krijgen toegewezen. Dit bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid aan NRC.

Door het coronavirus daalde het aantal asielzoekers dat naar Nederland kwam de afgelopen tijd tot ruim 400 per maand; in januari waren dat er nog bijna 2.150. Asielzoekers die zich in het begin van de coronacrisis melden, werden tijdelijk niet geregistreerd en kwamen in een extra sobere noodopvang terecht. De diensten die asielzoekers registreren, zoals de immigratiedienst IND en de vreemdelingenpolitie, speelden in op de daling en zetten minder personeel in. Maar sinds juni (bijna 900 asielaanvragen) en juli (bijna 1.700, van wie een derde Syriërs) trekt het aantal asielzoekers weer aan. Deze maand zet die stijging verder door, volgens bronnen in Ter Apel.

Asielzoekers moesten soms urenlang wachten in de verzengende hitte

In het verleden kregen asielzoekers die ’s avonds laat aanklopten of van wie door drukte niet op tijd de identiteit kon worden vastgesteld toch een bed toegewezen in een aparte opvangruimte van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Maar het COA is daarmee gestopt, omdat de afspraak is dat asielzoekers eerst geregistreerd moeten zijn voor ze een slaapplek krijgen. Ook zou het onveilig zijn om mensen op te vangen waarvan niet bekend is wie het zijn – oorlogsmisdadigers of terroristen zouden zo ongezien in het azc kunnen overnachten.

Door het tekort aan personeel en de groeiende groep asielzoekers stonden er de afgelopen weken lange rijen voor de ‘registratiestraat’ in Ter Apel. Op sommige dagen worden „tientallen” asielzoekers niet op tijd geregistreerd, volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid – een aantal dat schommelde per dag. Omdat de wachtkamer onvoldoende ruimte bood, moesten asielzoekers soms urenlang wachten in de verzengende hitte. Afgelopen week liet het ministerie op het terrein van migratiedienst IND een extra paviljoen bouwen dat ook dienstdoet als wachtkamer. „Die ruimte is goed gekoeld”, zegt een woordvoerder van het ministerie. Er is een „waterpunt” en een „toiletpunt”, maar bedden ontbreken.

De menselijke maat is hier volkomen zoek, reageert een woordvoerder van Vluchtelingenwerk getergd. „Het gaat om een tent met een kale houten vloer, zonder bedden of matrassen. Slechts vijftig plastic stoeltjes op anderhalve meter van elkaar, langs de wanden. Er is een airco, die het vooral koud maakt.” Het is onbegrijpelijk dat er geen rekening mee is gehouden dat het aantal asielaanvragen na het dieptepunt van de coronacrisis weer zou aantrekken, zegt de woordvoerder van Vluchtelingenwerk. „We vinden het zeer kwalijk dat mensen na een lange reis, vaak op de vlucht voor oorlog of vervolging op deze manier worden ontvangen.”