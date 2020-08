‘Ik ben gewend om mijn zin te krijgen’

in

‘Ik heb als jeugdhulpverlener op een zorgboerderij gewerkt, als zelfstandig gewichtsconsulent en als ‘life coach’. Ik wist al snel dat werken in loondienst niks voor mij was. Als gewichtsconsulent interesseerde ik me vooral voor mijn eigen eetgewoonten – niet voor wat anderen met hun gezondheid doen. Als life coach kwam ik op sociale media met allerlei mensen in contact. Zo ben ik me geleidelijk meer gaan richten op de verkoop via sociale media. Terwijl ik voor mezelf niet eens iets met die platformen deed.

„Nu help ik ondernemers hun product beter te verkopen via sociale media. Ik heb sinds kort ook freelancers in dienst, want ik wilde niet meer alles zelf hoeven doen. Doordat het aantal klanten snel toenam, bepaalden zij opeens mijn agenda. Daarom besteed ik nu bijna alle uitvoerende taken uit.

„Mijn eigen vrijheid heb ik altijd belangrijk gevonden. Terwijl ik juist uit een omgeving kom waarin iedereen zegt dat hij liever in vaste dienst werkt, omdat dat veilig is. Maar ik ben eigenwijs, gewend om m’n zin te krijgen en ik maak snel keuzes. Daardoor kon mijn bedrijf ook snel groeien, denk ik. Ik heb eindelijk de baan gevonden waarbij ik die eigenschappen goed kan gebruiken. Mijn omzet is gemiddeld 10.000 euro netto per maand. Daarvan spaar ik maandelijks 500 euro. De rest investeer ik in mijn bedrijf.”

uit

‘Mijn man en ik zijn vorig jaar getrouwd en moesten daarvoor veel sparen. We zijn daardoor gewend om vanweinig geld rond te komen. De trouwerij vond plaats op een landgoed vlakbij Arnhem. Alle 65 gasten voor overdag konden blijven slapen, dat leek me met het oog op het feest ’s avonds wel zo handig. Voor het feest, dat na de ceremonie, lunch, receptie en het diner plaatsvond, hadden we in totaal honderd mensen uitgenodigd. Je trouwt maar één keer, althans daar ga je vanuit, dus we wilden er echt alles uithalen. In totaal waren we 20.000 euro kwijt – dat hadden we van tevoren ook ongeveer berekend. Wat ik wel confronterend vond, was dat je overdag per kopje koffie moest betalen. Dan realiseer je je opeens hoeveel dat is.

„Onze vaste lasten betalen we met het inkomen van mijn man – hij heeft een vaste baan. Een dure hobby van me is paardrijden, dat doe ik nu vier jaar. Ik heb vroeger ook wel her en der wat gereden, maar mijn ouders vonden het te veel gedoe. Ze hebben vier kinderen en zeiden altijd dat ik maar op les moest gaan als ik het zelf kon betalen.

„Mijn man en ik willen op den duur ergens buitenaf gaan wonen, het liefst met een paar hectare grond en twee paarden. Maar het is wel een hele verantwoordelijkheid, een paard. Dat kan nog wel even wachten.”

Inkomen: 500 euro netto per maand Gezamenlijke maandlasten: wonen (461 euro), mobiel en internet (71 euro), verzekeringen (250 euro), auto (140 euro), boodschappen (350 euro), abonnementen (40 euro), goede doelen (30 euro), huisdier (10 euro), sport (100 euro), uit eten, kleren en uitjes (50 tot 100 euro) Sparen: 500 euro, om de buffer aan te vullen na onze bruiloft Laatste grote aankoop: trouwerij en huwelijksreis (25.000 euro)