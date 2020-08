Groot protest in Bangkok voor meer democratie in Thailand

Duizenden betogers zijn zondag de straat op gegaan in de Thaise hoofdstad Bangkok om te demonstreren voor meer democratie en vrijheden in hun land. De protesten zijn begonnen onder studenten, maar lijken inmiddels ook op groeiende steun te kunnen rekenen in andere delen van de Thaise samenleving. Het protest van zondag is een van de grootste demonstraties sinds het leger in 2014 de macht greep in het Zuidoost-Aziatische land.

De studenten eisen democratische hervormingen. Ze willen dat de grondwet wordt herzien en dat er minder hard wordt ingegrepen bij kritiek op de overheid en de koning. Ook willen ze nieuwe verkiezingen omdat de verkiezingen van vorig jaar zo opgezet zouden zijn dat de overwinning van generaal en premier Prayuth Chan-ocha onvermijdelijk werd. „We hebben dit vaker gedaan, maar Thailand is nog steeds geen volwaardige democratie”, zegt de 20-jarige student Narin Isariyasith tegen persbureau Reuters. „De dictatuur keert steeds weer terug. En ik denk dat het onze plicht is om deze vicieuze cirkel te doorbreken.”

Democratiemonument

De betogers hadden zich verzameld rond het Democratiemonument in Bangkok. Ze troffen daar zo’n zeshonderd politiemensen en een aantal koningsgezinde tegendemonstranten. De koning staat in Thailand zeer hoog in aanzien, en het is strafbaar om hem te beledigen. Zelfs kritiek op de koning is al vele jaren taboe. Op majesteitsschennis staat tot vijftien jaar gevangenisstraf. Mogelijk waren zondag meer mensen de straat op gegaan als tegenstanders van de huidige regering niet zouden vrezen voor de repercussies, schrijft Reuters.

In februari werd al geprotesteerd vanwege een gerechtelijke uitspraak die een pro-democratische partij verbood. Enige tijd werd er vanwege het coronavirus niet meer geprotesteerd, maar sinds juli wordt weer bijna dagelijks geprotesteerd. Verschillende leiders werden opgepakt voor ordeverstoring, om vervolgens op borgtocht vrij te komen. Sommigen van hen meldden zich zondag toch weer voor protesten.