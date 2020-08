Duizenden aanhangers en tegenstanders van Loekasjenko protesteren in Minsk

Als de Wit-Russen hervormingen willen, dan kunnen ze die krijgen. Dat zei president Aleksandr Loekasjenko zondag tegen de duizenden aanhangers die zich hadden verzameld op het Onafhankelijkheidsplein in Minsk, meldt persbureau Reuters. De president maakte onverwacht zijn opkomst in de hoofdstad, ogenschijnlijk om de gemoederen te proberen te bedaren. Tegelijkertijd maken tegenstanders van Loekasjenko zich elders in de hoofdstad op voor nieuwe protesten.

Lees ook dit verslag van NRC-correspondent Emilie van Outeren: Hoe Wit-Rusland burgers belaagt met granaten en intimideert tot in het ziekenhuis

Wat Loekasjenko precies bedoelt met de „hervormingen”, is niet duidelijk. De president benadrukte geen nieuwe verkiezingen te houden en de onafhankelijkheid van Wit-Rusland te zullen blijven verdedigen. Verder zei Loekasjenko militairen naar de westgrenzen te sturen omdat „de NAVO aan de poorten rukt”.

De oppositie verzamelt zich zondag elders in de stad voor de ‘Mars van Vrijheid’. Dat protest was geïnitieerd door oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die nu in Litouwen verblijft. Naar verwachting zullen duizenden mensen de straat opgaan om zich uit te spreken tegen Loekasjenko en nieuwe verkiezingen te eisen.

Loekasjenko heeft zondag voor de tweede keer dit weekend met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin gebeld om steun te vragen. Rusland zei bereid te zijn militaire hulp te bieden indien dit nodig is. Ook hebben de twee de „druk van buitenaf” besproken. Wat daar precies mee wordt bedoeld, is niet duidelijk.