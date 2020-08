Doden na aanval door extremisten op hotel in Mogadishu

Bij een aanval op een hotel in Mogadishu, de hoofdstad van Somalië, zijn zondag zeker tien mensen omgekomen. Volgens de autoriteiten is een einde gemaakt aan een een vijf uur durende bezetting ven het gebouw dat aan het strand ligt. De vier aanvallers zijn ook gedood door beveiligingseenheden. Reuters meldt dat er twintig gewonden zijn gevallen. De aanval is opgeëist door terreurorganisatie Al-Shabaab.

Het Elite Hotel, dat volgens persbureau AP vooral populair onder jongere gasten, werd zondag aangevallen. Volgens een politiecommandant ging het om islamitische extremisten. Zij vielen het hotel in de middag binnen, nadat ze met een autobom de toegangspoorten tot het terrein hadden opgeblazen. In het hotel gijzelden de aanvallers gasten in de eetzaal.

Op dat moment waren er tientallen mensen in het gebouw, onder wie volgens lokale media bestuurders en politici. Zij kwamen vast te zitten in het hotel, terwijl de veiligheidstroepen en politie de aanvallers probeerden te verjagen. Vanuit het gebouw was geweervuur te horen, melden internationale persbureaus. Het Elite Hotel is eigendom van een bekende Somalische zakenman en voormalig minister, Abdullahi Mohamed Nor.

De in Somalië gevestigde terreurorganisatie Al-Shabaab had zich in de afgelopen maanden relatief koest gehouden in het Oost-Afrikaanse land, nadat het begin dit jaar in korte tijd meerdere bomaanslagen had gepleegd. Hotels in de hoofdstad Mogadishu zijn vaker doelwit van aanslagen.