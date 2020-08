Boeren naar Mediapark vanwege Zomergasten met minister Schouten

Demonstrerende boeren zijn zondagavond met trekkers naar het Mediapark in Hilversum gekomen. De eerste groep die zich daar aan het begin van de avond meldde, is gegroeid: er staan volgens de politie nu zo’n vijftien trekkers en er zijn ongeveer vijftig mensen. Zij hebben zich opgesteld bij de ingang tot het terrein. Reden voor het protest is de uitzending van het interviewprogramma Zomergasten, waar Landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie) te gast is.

Er zouden nog meer trekkers onderweg zijn. De politie heeft een helikopter ingezet om de actie in de gaten te houden, zegt een woordvoerder. „Er zijn ook agenten op het Mediapark zelf aanwezig. Als het nodig is, grijpen we in.” Volgens de organisatie Farmers Defence Force is de Zomergasten-uitzending „een als kritisch interview vermomd programma wat niets meer is als ‘zendtijd voor politieke partijen’”, waarin de minister „haar zwaar beschadigd blazoen [kan] opkrikken”, zo schrijft het bestuur in een zondag verspreide brief. Daarin vraagt de organisatie zich af of presentator Janine Abbring de minister het vuur na aan de schenen kan leggen. „Of gaan we kijken naar een netjes georganiseerd toneelstukje”, luidt de tekst.

Ondanks de brief zegt een woordvoerder van de actiegroep tegenover persbureau ANP dat FDF de actie op het Mediapark niet heeft opgezet, maar het bestuur staat wel achter het protest. De boeren zijn onder meer boos over de voermaatregel die Schouten wil invoeren, aldus de woordvoerder. Volgens die maatregel moeten boeren per 1 september de hoeveelheid eiwit in veevoer verminderen, om zo de stikstofuitstoot te verminderen. Aan het begin van de uitzending stelde interviewer Abbring dat de redactie voorafgaand aan het live interview veel e-mails had ontvangen van mensen die een „kritisch interview” wilden.