1.100 kilo cocaïne onderschept in haven Rotterdam

De douane heeft zondagochtend een partij cocaïne van 1.100 kilo onderschept in de haven van Rotterdam. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de drugs een straatwaarde van ruim 82 miljoen euro.

De cocaïne zat verstopt in een container met bananen, afkomstig uit Ecuador. De container was zaterdag aangekomen uit Antwerpen en bestemd voor een bedrijf in Den Haag. Vermoedelijk heeft het bedrijf niets te maken met de drugssmokkel, zegt het OM.

Vooralsnog zijn er geen verdachten aangehouden in verband met de drugsvondst. Dat er in een later stadium alsnog mensen worden aangehouden, sluit het OM niet uit. Volgens justitie waren de drugs mogelijk niet alleen voor Nederland bedoeld, maar zou de cocaïne ook naar andere landen doorgevoerd worden.

Twee maanden geleden werd ook in de haven van Rotterdam een partij drugs afkomstig uit Ecuador onderschept. Het ging toen om ruim 2.000 kilo cocaïne, voor zover bekend op dat moment de grootste drugsvangst in Rotterdam van dit jaar. Of de twee vondsten verband houden met elkaar, kon het OM desgevraagd niet zeggen.