Veiligheidsraad stemt niet in met verlenging wapenembargo Iran

De VN-Veiligheidsraad heeft vrijdag een Amerikaanse resolutie verworpen om het wapenembargo tegen Iran voor onbepaalde tijd te verlengen. Het wapenembargo loopt in oktober af. De afspraak was onderdeel van de in 2015 gesloten nucleaire deal met Iran. De Verenigde Staten hadden zich in 2018 al teruggetrokken uit dit akkoord.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo reageerde teleurgesteld. „De Veiligheidsraad is er niet in geslaagd om Iran ter verantwoording te roepen”, schreef hij op Twitter. „Het stelt ‘s werelds grootste staatssponsor van terrorisme in staat om dodelijke wapens te kopen en te verkopen.”

De Amerikanen kregen vrijdag van de vijftien leden alleen steun van de Dominicaanse Republiek. Rusland en China stemden tegen. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en acht andere landen onthielden zich van stemming. Veiligheidsadviseur Robert O’Brien noemde de opstelling van de Europese landen „teleurstellend maar niet verrassend”.

De nucleaire deal werd in 2015 gesloten om het nucleaire programma van Iran aan banden te leggen. Teheran moest het nucleaire programma afbouwen, de voorraad verrijkt uranium opgeven en inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) toelaten. In ruil hiervoor zouden de sancties tegen Iran gefaseerd afgeschaft worden. De Amerikaanse president Donald Trump vond de beperkingen die Iran opgelegd kreeg te zwak en noemde de deal „gebrekkig”. In 2018 trokken de Amerikanen zich terug.