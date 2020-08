Poetin belt met Loekasjenko over aanhoudende demonstraties in Wit-Rusland

De Russische president Vladimir Poetin heeft zaterdag gebeld met president Alexandr Loekasjenko over de aanhoudende protesten in Wit-Rusland. De twee ambtsgenoten spraken hun vertrouwen uit dat „alle problemen” snel opgelost zullen worden.

Het is zover bekend voor het eerst sinds de grootschalige demonstraties tegen fraude bij de Wit-Russische presidentsverkiezingen dat Poetin en Loekasjenko officieel met elkaar bellen. „Het is belangrijk dat destructieve krachten niet misbruik maken van deze problemen om de samenwerking tussen de twee landen te schaden”, is te lezen in een verklaring van het Kremlin.

De betrekkingen tussen de twee bondgenoten is de afgelopen tijd bekoeld. Eerder deze maand werden 33 Russische huurlingen opgepakt buiten de Wit-Russische hoofdstad Minsk die volgen Loekasjenko het land moesten ‘destabiliseren’. 32 mannen uit die groep zijn zaterdag weer overgedragen aan Moskou, een verdachte had ook de Wit-Russische nationaliteit en blijft daar vastzitten.

Zaterdag gingen weer duizenden mensen de straat op in Minsk. Het is de zevende dag op rij dat gedemonstreerd wordt tegen het bewind van Loekasjenko, die al 26 jaar aan de macht is. Afgelopen zondag zou hij volgens officiële tellingen overtuigd gewonnen hebben bij de presidentsverkiezingen, maar volgens de oppositie is er op grote schaal gefraudeerd.

Lees het profiel van Loekasjenko: de behendige danser op het slappe koord tussen Oost en West