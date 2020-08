Opnieuw onrust Schilderswijk, 27 aanhoudingen

De politie heeft in de Haagse Schilderswijk 27 mensen aangehouden en zes scooters in beslag genomen in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daarnaast is er brand gesticht bij een buurtgebouw. Het was de derde onrustige nacht in de wijk van Den Haag.

In de avond verzamelde zich volgens de politie een groep jongeren op de Vaillantlaan, waar het in de nacht van donderdag op vrijdag ook al onrustig was. Die groep is daar door de politie weggestuurd vanwege een noodbevel van de burgemeester. Wie niet vertrok werd aangehouden. Later werd er nog in kleine groepjes met vuurwerk en stenen gegooid naar de politie.

De aanhoudingen zijn volgens de politie verricht op grond van het negeren van het noodbevel van de burgemeester, maar ook vanwege openlijke geweldpleging, opruiing, belediging en bedreiging. De brand werd gesticht in een gebouwtje op het Jacob van Campenplein, waar sport- en spelmaterialen opgeslagen liggen.

Kanaleneiland

Het is al meerdere dagen onrustig in de Schilderswijk, wat begon toen op woensdag brandkranen werden opengezet. Die dag werden al vier relschoppers aangehouden en op donderdag 22. Relschoppers van buiten de stad hebben een gebiedsverbod opgelegd gekregen.

Op vrijdagavond was het ook onrustig in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, waar ook groepen jongeren met vuurwerk schoten en dingen vernielden.

