Noodbevel in deel Overvecht afgekondigd, meerdere arrestaties

De gemeente Utrecht heeft zaterdagavond een noodbevel afgekondigd in een deel van het stadsdeel Overvecht wegens „ernstige verstoringen van de openbare orde”. Auto’s en politie zijn bekogeld met stenen, meldt de gemeente. Wie zich niet aan het noodbevel houdt, kan worden opgepakt.

In de omgeving van Wolgadreef hebben zich opnieuw tientallen jongeren verzameld bij een winkelcentrum. Eerder op de dag was via sociale media opgeroepen op om weer in de wijk Kanaleneiland te gaan rellen. Volgens persbureau ANP zijn zeker vier jongeren aangehouden, waarvoor en hoeveel is niet meteen duidelijk.

Meerdere straten zijn afgesloten en de Mobiele Eenheid zou een charge hebben uitgevoerd. Vrijdagavond was het ook onrustig en verzamelden zich zo’n 250 tot 300 jongeren zich in Kanaleneiland.

oen werden vuurwerkbommen afgestoken, camera’s vernield en agenten bekogeld. Uiteindelijk werden achttien aanhoudingen verricht. Ook in de Haagse Schilderwijk werd er dit weekend gereld.