Lyon plaatst zich ten koste van City voor halve eindstrijd CL

Olympique Lyon heeft zich ten koste van Manchester City verzekerd van een plek in de halve finales van de Champions League. De ploeg van Memphis Depay en Kenny Tete was in Lissabon met 3-1 te sterk voor de Engelse grootmacht. Moussa Dembélé, die in de ploeg was gekomen voor Depay, maakte in de laatste tien minuten de 2-1 en 3-1 voor de Fransen. Bij de cruciale 2-1 profiteerde hij van een verdedigende fout van Aymeric Laporte, die met een foute pass een aanval van Lyon inluidde. Bij de tweede goal van Dembélé ging keeper Ederson in de fout.

Lyon had halverwege de eerste helft de leiding genomen via Maxwel Cornet, die de bal met links in een leeg doel krulde. Kevin De Bruyne maakte twintig minuten voor tijd met een bekeken schuiver gelijk voor het favoriete City, dat opnieuw niet aan de verwachtingen kan voldoen in Europa. Vijf minuten voor tijd liet Raheem Sterling een uitgelezen kans onbenut om 2-2 te maken; hij schoot van dichtbij voor leeg doel over. Manchester City strandde in de afgelopen twee seizoenen ook in de kwartfinales.

Het duel werd geleid door Danny Makkelie. De Nederlandse scheidsrechter raadpleegde bij zowel de 1-0 als de 2-1 de VAR en keurde beide doelpunten goed. Bij Lyon werd Depay een kwartier voor tijd gewisseld en Tete kwam toen binnen de lijnen voor Léo Dubois. In de halve eindstrijd neemt Lyon het op tegen Bayern München, dat vrijdagavond FC Barcelona met 8-2 declasseerde. Het duel tussen Lyon en Bayern wordt woensdag gespeeld. De andere halve finale gaat tussen Paris Saint-Germain en RB Leipzig.

Voor Lyon is het pas de tweede keer dat het zich bij de laatste vier weet te scharen. In 2010 lukte dat ook en toen was Bayern over twee duels met 4-0 te sterk. De overwinning van Lyon is een tegenvaller voor Ajax. Als Lyon zou worden uitgeschakeld, dan zou Ajax zeker zijn van rechtstreekse plaatsing voor de poulefase van de Champions League. De Fransen hebben zich namelijk niet via de competitie geplaatst voor de Champions League en als zij het toernooi winnen, verdienen zij alsnog een ticket. (ANP)