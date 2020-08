Japanse bulkcarrier voor kust Mauritius breekt in tweeën

De Japanse bulkcarrier MV Wakashio die eind juli vastliep op het koraal voor de kust van de eilandstaat Mauritius, is in tweeën gebroken. Dat is te zien op beelden die verspreid worden op sociale media. De nog overgebleven olie die momenteel de zee in lekt, wordt volgens lokale autoriteiten direct opgeruimd, meldt persbureau AP.

De afgelopen weken is zo’n 3.000 ton olie uit het vaartuig gepompt, bijna alle brandstof die nog aan boord was. Milieuorganisaties hadden gewaarschuwd voor een ecologische ramp als deze olie in het water terecht zou komen. Reddingswerkers probeerden daarom zo snel mogelijk het schip leeg te halen.

#olieramp Mauritius. Het vastgelopen schip is een half uur geleden in tweeen gebroken. pic.twitter.com/3dUCksXxdc — Faiza Oulahsen (@faizaoulahsen) August 15, 2020

De eigenaar van de bulkcarrier, Nagashiki Shipping, zegt dat slechts „residuen” van de olie over waren toen het vaartuig in tweeën brak. Het bedrijf heeft experts naar de regio gestuurd om te helpen en doet onderzoek hoe de MV Wakashio op het rif is gelopen. Normaal gesproken moet het vaartuig 16 kilometer buiten de kust blijven.

Compensatie

Het ministerie van Milieu van Mauritius zegt dat meerdere sleepboten klaarliggen. Ook zijn oliebarrières opgezet zodat de brandstof niet verder kan verspreiden en wordt een opruimschip ingezet.

De MV Wakashio was onderweg van China naar Brazilië toen het op 25 juli aan de grond liep. Na een aantal dagen ontstonden er breuken in de romp door golven die op het schip klapten, waarna zo’n 1.000 ton olie de zee in vloeide.

Er werd een grootschalige opruimactie opgezet door de lokale bevolking. De regering van Mauritius vroeg om internationale hulp om een milieuramp in het nabijgelegen beschermde gebied Blue Bay te voorkomen. Frankrijk stuurde een militair vliegtuig en een marineschip, Japan zei zaterdag ook een hulpteam naar het eiland te sturen.

Mauritius eist compensatie van Nagashiki Shipping voor de schade. Toerisme is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de eilandstaat in de Indische oceaan.