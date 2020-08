Op de polikliniek gynaecologie praat ik met een bejaarde patiënte. Ze vertelt dat ze de jongste is in een gezin van veertien kinderen. Ik zeg: „Tja, in die tijd was er nog geen pil, hè.”

Ze had weleens aan haar moeder gevraagd of het wel de bedoeling was geweest dat zij er als veertiende nog bij zou komen. Haar moeder had geantwoord: „Lieve schat, ik heb er dertien keer over gedaan om jou te mogen krijgen.”

