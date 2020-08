De steun voor Loekasjenko brokkelt af, dus kijkt hij naar het Kremlin

Hoe lang houdt president Loekasjenko het nog uit?

Op zaterdag gingen overal in Wit-Rusland opnieuw duizenden demonstranten de straat op, om te demonstreren tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen van vorige week, die Loekasjenko met 80 procent van de stemmen zou hebben gewonnen, maar waarvan bijna iedereen denkt dat ze zijn gestolen.

In de afgelopen dagen braken bij verschillende bedrijven wilde stakingen uit. Zaterdag ging zelfs het gerucht dat de werknemers van de staatszender BT (die de overheidspropaganda verzorgt) zondag het werk zouden neerleggen. Hoewel de oproerpolitie de afgelopen week grof geweld inzette tegen de betogers, hield de politie zich op zaterdag grotendeels afzijdig. In Minsk en andere steden heerste een overwinningssfeer onder de betogers.

In antwoord op de aanhoudende protesten riep president Loekasjenko zaterdag zijn Veiligheidsraad bijeen. De toon was grimmig. „We laten ons niet in slaap sussen door zogenaamde vreedzame acties en demonstraties”, zei de president. „We zien hier duidelijk de methoden van de kleurenrevoluties.”

Loekasjenko doelt hiermee op een reeks grotendeels vreedzame omwentelingen zoals in Georgië (2003) en Oekraïne (2004), waarbij liberale regeringen aan het bewind kwamen. Volgens de Russische regering werden deze revoluties uitgelokt door het Westen. Dat is nu ook het geval, zo zei Loekasjenko: „We zien al elementen van buitenlandse inmenging. (...) Daarom moet ik contact opnemen met de Russische president Poetin. Want we hebben het niet meer over een dreiging tegen Wit-Rusland alleen.”

Later op de dag belde Loekasjenko inderdaad met de Russische president. Volgens Loekasjenko had hij met Poetin afgesproken dat „op het eerste verzoek er van alle zijden hulp zal worden geboden om de veiligheid van Wit-Rusland te garanderen.”

Militaire bondgenoten

Wit-Rusland en Rusland zijn militaire bondgenoten: als één van de leden van de zogeheten ‘Collectieve Veiligheidverdragsorganisatie’ aangevallen wordt, dan dienen anderen te hulp te schieten.

Maar hoewel Loekasjenko blijft oreren over ‘buitenlandse inmenging’, is er van militaire dreiging tegen het bondgenootschap geen sprake. Sterker: 33 buitenlandse huurlingen die eind juli in Wit-Rusland werden opgepakt, hadden allemaal een Rússisch paspoort. Destijds zei Loekasjenko nog dat de paramilitairen de opdracht hadden op Wit-Rusland te ‘destabiliseren’. Regeringsfunctionarissen spraken van circa 200 Russische ‘strijders’ die zouden zijn ingereisd, van nieuwe groeperingen die zich aan het formeren aan de Russische grens.

Sinds het uitbreken van de protesten afgelopen zondag zijn die beschuldingen aan het adres van Rusland verstomd. Afgelopen week werden de huurlingen niet uitgeleverd aan Oekraïne (dat de mannen wilde vervolgen voor deelname aan de oorlog in de Donbas), maar stilletjes op het vliegtuig naar Moskou gezet. Nu het water hem naar de lippen stijgt, is het ineens Moskou dat Loekasjenko uit de brand moet helpen.

Het is maar de vraag of Poetin daartoe bereid is. De officiële Russische verklaring klonk een stuk minder beslist dan die van de Wit-Russische president.

„Het belangrijkste is dat de destructieve krachten die er op uit zijn de vruchtbare samenwerking van onze twee landen te schaden, geen voordeel halen uit deze problemen”, zo liet het Kremlin weten.

‘Laatste dagen geteld’

Volgens anonieme bronnen van persbureau Bloomberg vrezen sommige Kremlin-functionarissen dat de laatste dagen van Loekasjenko’s presidentschap zijn aangebroken. Andere bronnen noemden het excessieve geweld van deze week (waarbij teminste twee doden en honderden gewonden vielen) ‘contraproductief’, maar spraken de verwachting uit dat de Wit-Russische president het op korte termijn nog even uit kan zingen.

Lees ook: Hoe Wit-Rusland burgers belaagt met granaten en intimideert tot in het ziekenhuis

Rusland beschouwt Wit-Rusland als een belangrijke buffer tegen de NAVO en Moskou zal niet snel zijn belangen willen opgeven. Maar anders dan bij de annexatie van de Krim, zal militair ingrijpen in Wit-Rusland niet kunnen rekenen op brede steun onder de Russische bevolking. Een militaire interventie zou bovendien leiden tot een volgende confrontatie met het Westen en tot een nieuwe golf aan sancties, die Rusland (dat na de coronacrisis in een recessie is geraakt) kan missen als kiespijn.

Tijdens een bijeenkomst op het ministerie van Defensie oogde Loekasjenko nog strijdbaar. „We gaan dit land niet uit handen geven”, zei de Wit-Russische president tegen zijn generaals. Volgens Bloomberg zijn sommige van zijn vertrouwelingen echter hun knopen aan het tellen. Volgens anonieme bronnen in het Kremlin hebben verscheidene leidende figuren in Loekasjenko’s omgeving inmiddels contact opgenomen met Moskou over asiel, mocht hun president vallen.

Bij staatszender BT lijkt de revolutie zich al te hebben voltrokken. In een verklaring eisten medewerkers „het opheffen van de censuur in de staatsmedia” en „de mogelijkheid van objectieve berichtgeving van de gebeurtenissen, waarbij het woord wordt gegeven aan zowel voor- als tegenstanders van de huidige regering.”

Geen propaganda meer – de positie van Loekasjenko brokkelt snel af. Zaterdagavond meldde de oproerpolitie zich in het gebouw van staatszender BT.