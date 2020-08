18 aanhoudingen na rellen Kanaleneiland

In de Utrechtse wijk Kanaleneiland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag achttien mensen opgepakt die betrokken zouden zijn geweest bij onrust in de wijk. Dat heeft locoburgemeester Lot van Hooijdonk zaterdag laten weten in een brief aan de gemeenteraad. Van Hooijdonk sluit niet uit dat er in de loop van de dag nog meer aanhoudingen plaatsvinden.

Een groep van zo’n 250 tot 300 jongeren verzamelde zich vrijdag in de loop van de avond bij een winkelcentrum in de wijk en richtte vernielingen aan. Zo werd er vuurwerk afgestoken en werden bushokjes en openbare-ordecamera’s vernield. Ook werd een auto in brand gestoken.

Lees ook: Rond middernacht gaat het weer mis in de Schilderswijk

De politie was sinds donderdag al op de hoogte van de mogelijke onrust. Hoewel een „grootschalige confrontatie tussen relschoppers en politie” uitbleef, is de nacht voor omwonenden „evident onrustig en met overlast verlopen”, aldus Van Hooijdonk. „Daders zullen indien mogelijk op basis van camerabeelden en waarnemingen opgespoord en vervolgd worden.”

Ook in de Haagse Schilderswijk was het onrustig en werd een buurtgebouw in brand gestoken. De politie hield 27 mensen aan.