Wouter Gudde, de jonge architect van het ‘nieuwe’ FC Groningen

Hij woont hier misschien wel beter dan hij in Rotterdam deed. „Terwijl ik mij dat nooit kon voorstellen”, zegt Wouter Gudde, algemeen directeur van FC Groningen. „Beetje domme westerse gedachte dat je denkt dat het hier minder is dan daar.” Met zijn gezin – vrouw en drie kinderen – betrok hij een woning in een nieuwbouwwijk net buiten de stad Groningen. School en werk dicht in de buurt, de Grote Markt op twintig minuten fietsen. Veel ruimte, veel groen. „Waanzinnig mooi.”

Met een schuin oog, vanaf het terras bij het trainingscomplex, volgt Gudde de ochtendtraining, met ook de teruggekeerde Arjen Robben vol in actie. Gudde (36), zeven maanden jonger dan de aanvoerder, is de jongste algemeen directeur in de eredivisie en geldt als een van de meest talentvolle. Mei 2019 begon hij, als opvolger van Hans Nijland, die de club 23 jaar leidde. Zijn opdracht: FC Groningen, dat zowel financieel als sportief wegzakte, terugbrengen naar de subtop.

De omzet door de jaren heen illustreert de stilstand: 16 miljoen in 2019, tegen 17 miljoen tien jaar terug, met tussendoor een uitschieter van 22 miljoen door de bekerwinst in 2015. Stadion Euroborg bleek steeds moeilijker vol te krijgen, waar na de opening in 2006 nog wachtlijsten ontstonden. Met name de commerciële inkomsten – sponsoring, business-seats, merchandising – daalden fors.

Het voetbalbolwerk FC Groningen, zorgvuldig opgebouwd door Nijland, brokkelde langzaam af. Soms klonk kritiek dat Nijland zijn eigen koninkrijk had gecreëerd en veel zelf besliste. Enkele werknemers hoog in de organisatie vertrokken gedesillusioneerd (zoals manager topsport en talentontwikkeling Gerard Kemkers) of moesten weg, zoals hoofd jeugdopleiding Caspar Dekker.

Bij uw komst sprak u veel werknemers. Wat vertelden zij?

„Dat ze heel erg trots zijn om bij FC Groningen te werken. En dat ze loyaal zijn. Maar ik merkte ook dat men meer behoefte had aan dingen samen doen, samen groeien. Dat is een verschil in managementstijl, denk ik. Waarbij ik veel meer uitga van zelfsturende teams, met mensen die zelf verantwoordelijkheid en beslissingen nemen, en fouten durven maken. Dat is de transitie waar we nu middenin zitten, die cultuurverandering.”

Zat de organisatie vast onder Nijland?

„Dat weet ik niet. Dat kan snel negatief uitgelegd worden richting Hans, wat niet mijn bedoeling is. Hij heeft het fantastisch gedaan, van een bijna failliete boedel in het Oosterpark [oude stadion] tot wat hij hier heeft neergezet. Alleen wil ik het voor een groot deel wel op een andere manier doen.”

Zijn hand is zichtbaar op verschillende gebieden. Hij trekt daarin op met technisch directeur Mark-Jan Fledderus (37), die gelijktijdig met Gudde is begonnen bij de club. Sleutelwoorden in hun aanpak: innovatief, vakbekwaamheid, efficiëntie.

In dat proces sneuvelde commercieel directeur Robbert Klaver. Hij moest, na twaalf jaar, vertrekken vanwege een verschil van inzicht over de te volgen strategie. De commerciële inkomsten daalden op lange termijn van zo’n 9 miljoen naar 6,3 miljoen. „Het aantal sponsors dat opzegde was fors, dat moet beter”, zegt Gudde. „Dat vereist een andere manier van werken van de commerciële organisatie: niet alleen de deal sluiten, maar óók zorgen dat wij een verlengstuk zijn van de doelstellingen van sponsors.”

Een op het oog kleine, maar belangrijke koerswijziging is dat het spelersbudget (salarishuis) moet gaan groeien. De afgelopen jaren is daar op ingeteerd. Zo werden onder meer de overige personeelskosten, die stegen, opgevangen. „Als je dat structureel doet, betaal je daar een keer de rekening voor. Het spelersbudget is het vliegwiel van de club.” Bijna 8 miljoen bedroeg het budget tien jaar terug, tegen 5,5 miljoen komend seizoen – zonder coronacrisis zou dit iets hoger liggen. Daarmee staat FC Groningen tiende in de eredivisie.

En de scoutingafdeling wordt hervormd. Om dit te bewerkstelligen is Wes Beuvink (21) gepromoveerd tot hoofd. Met behulp van data en video moet de scouting gestructureerder gaan werken. „Die wereld verandert heel snel. Waar je vroeger lukraak naar een duel ging, kan je nu veel gerichter op pad gaan”, zegt Gudde. Plan is om te scouten in een klein aantal specifieke landen en competities.

Is dit de nieuwe wind?

Hij lacht. „Ja, zo noemen ze dat hier. Ik noem het: keuzes maken op basis van kwaliteit. We hebben nu een assistent-trainer aangenomen met de specialisatie keepers na een lang sollicitatieproces. Kandidaten moesten drie opdrachten maken en een dag meelopen. Gerenommeerde keeperstrainers voelden daar niks voor. Dan pas je hier ook niet.”

Arjen Robben is in die zin een tijdloos fenomeen – die naadloos binnen het ‘nieuwe’ FC Groningen past. Zakelijk is zijn komst al een succes. Gudde dreunt de cijfers op. Na de bekendmaking van zijn terugkeer, eind juni, steeg het aantal seizoenkaarthouders van 8.100 naar bijna 13.000 – tegen 9.300 vorig seizoen. Drie nog niet verhuurde skyboxen waren binnen tien dagen weg. Rond de presentatie trok de club 200 miljoen views in twee dagen via de site en andere kanalen.

Enkele sponsors die twijfelden, bleven toch aan de club verbonden. De merchandising „ontplofte”. Waar zij rond deze periode normaal 300 thuisshirts verkocht hadden, zijn dat er nu al 3.000 – meer dan heel vorig seizoen. Robben was het medicijn tegen dreigende rode cijfers als gevolg van de crisis. De commerciële begroting steeg van min 6 procent naar een plus van zeker 5 procent. Gudde: „We zijn aan alle kanten gegroeid, de terugkeer van Arjen heeft de laatste zet gegeven.”

Sponsorcontracten die ná de komst van Robben werden afgesloten, zijn voor twee jaar of langer vastgelegd. Gudde wil daarmee voorkomen dat een „zeepbel” ontstaat die knapt als Robben op enig moment definitief stopt. Hij kijkt verder dan het, mogelijk kortstondige, Robben-effect. „Ik wil hier iets duurzaams opbouwen.”

Paaseitjes bezorgen

Hoewel Robbens komst zijn werk als directeur onmiskenbaar aangenamer maakt, vond hij het misschien nog mooier om te zien hoe club en achterban zich in de maanden ervoor weerden in de coronacrisis. Met succes werd een campagne opgezet om af te zien van restitutie voor de vier gemiste thuisduels én om seizoenkaarthouders en sponsors te bewegen het nieuwe seizoen verbonden te blijven aan de club.

Fans werden thuis bezocht, posters opgehangen en spelers gingen zeventig verzorgings- en verpleeghuizen langs om paaseitjes te bezorgen bij ouderen. Het past in de lijn die Gudde voor ogen heeft: de club nadrukkelijker in de Groningse maatschappij nestelen.

„Ik geloof er heel erg in dat je ook mensen die minder met voetbal hebben, toch aan de club kan verbinden. Als je maar stopt met je te verkopen als voetbalclub, maar juist als een merk meer mensen kan aanspreken. Wij kunnen veel meer betekenen.” Zo mag de lokale jeugd via het programma ‘FC Groningen on Tour’ een dag trainen als prof, wat aansluit bij de ambitie van de club om bewegingsarmoede in de regio tegen te gaan. Uiteindelijke doel van dit alles: meer mensen naar het stadion trekken.

Kantoorpersoneel ontslagen

De harde realiteit was dat Gudde begin mei elf van de in totaal 37 kantoormedewerkers moest ontslaan. „Daar heb ik natuurlijk ook bizar buikpijn van gehad”, zegt hij. Inmiddels is het aantal niet ingevulde voltijdbanen opgelopen tot zeventien.

De clubleiding ging op dat moment uit van een schadepost van 5 miljoen euro, met daarin een verwachte omzetdaling van 20 procent in het nieuwe seizoen. Alle operationele kosten zijn tegen het licht gehouden. „Simpel voorbeeld: er zat een 24-uurs beveiliging in het stadion met een businessbalie, dat kostte ons behoorlijk wat geld. Nu doen we het stadion ’s nachts op slot met een digitaal alarm.”

Lastig bij het opstellen van de begroting voor komend seizoen („die verandert met de week”) is dat nauwelijks te voorspellen is in welke mate fans en sponsors straks gecompenseerd moeten worden vanwege de publieksbeperkingen.

Dat neemt niet weg dat FC Groningen vanuit de middenmoot een sprong wil maken richting de subtop, FC Utrecht en Vitesse. Op basis van het verzorgingsgebied zou de club een vijfde plek moeten bezetten in de eredivisie.

Hoe willen jullie die stap maken?

„De toename in spelersbudget is belangrijk. Moeten wij dan evenveel gaan uitgeven als Vitesse en FC Utrecht? Nee. Ik denk dat het verschil voor 25 tot 30 procent kan worden gemaakt door onze mensen, de manier van werken en de faciliteiten. Daar heb ik veel vertrouwen in.”

Twee jaar terug zei uw voorganger op zoek te gaan naar een investeerder omdat de rek er „aan alle kanten” uit was. Hoe staat u daarin?

„Daar ben ik het niet mee eens. Als je besluit een eigenaar te zoeken, moet je dat doen op het moment dat je in je kracht zit, en niet in je zwakte. Wij moeten gewoon eerst zelf een hoop dingen beter doen. Er zijn veel verkeerde voorbeelden van clubs met dalende inkomsten die een eigenaar kregen. Zoals Roda JC en ADO, kijk hoeveel gezeur dat heeft opgeleverd. De eerste jaren moeten wij organisch groeien. Dat zit hem in ons achterland. Het gevoel dat hier nu leeft is dat we samen door de coronacrisis zijn gekomen. Zo kan je bouwen aan een grotere club met hogere inkomsten.”

Is Groningen een cultuurshock voor u geweest, als jongen uit Rotterdam?

„Dat is overdreven, maar het is wel een verschil. Het duurt wat langer voor je binnenkomt, ze kijken de kat uit de boom. Zodra je een relatie echt gaat opbouwen, is die hier ook gelijk heel diep en vertrouwd. Maar de eerste keer dat ik met mijn vrouw op het schoolplein stond, dachten we: ze kijken wel, maar niemand zegt wat. Daar heb ik aan moeten wennen.”

CV Bachelor bedrijfskunde Wouter Gudde is op 5 augustus 1984 geboren in Schiedam. Hij rondde de bachelor bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit af en speelde als verdediger bij Sparta, RKC Waalwijk en Excelsior. Bij die laatste club stopte hij in 2011 (op zijn 26ste) en kreeg er een kantoorfunctie. In 2014 werd hij commercieel directeur van Excelsior. Mei 2019 begon hij als algemeen directeur bij FC Groningen, dat hem koos uit vijftig kandidaten. Gudde tekende voor vijf jaar. Hij is de zoon van Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 15 augustus 2020