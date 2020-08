Wit-Russische oppositieleider roept op tot vreedzaam protest

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja heeft vrijdag in een videoboodschap opgeroepen tot vreedzame protesten tegen de regering van haar land. Ook vroeg ze haar aanhangers een internetpetitie te ondertekenen voor een hertelling van de stemmen die zondag zijn uitgebracht bij de presidentsverkiezingen. Dat meldt persbureau Reuters.

Tichanovskaja, die in ballingschap zit in Litouwen, zei dat het geweld in Wit-Rusland moet stoppen. Ordetroepen treden daar al de hele week met geweld op tegen demonstranten. „Ik roep de autoriteiten op daarmee te stoppen en het gesprek aan te gaan”, zegt Tichanovskaja in de video. Ze wil dat „alle burgemeesters” komend weekend „massale, vreedzame bijeenkomsten” organiseren. Ze kreeg bijval van metropoliet Pavel, het hoofd van de Wit-Russische orthodoxe kerk, die president Aleksandr Loekasjenko eveneens verzocht een einde te maken aan het geweld.

De regering heeft vrijdagmorgen een paar handreikingen gedaan aan de actievoerders. Zo begon Minsk met het vrijlaten van de 6.700 demonstranten die volgens de regering de afgelopen dagen zijn gearresteerd. Ook bood de minister van Binnenlandse Zaken zijn excuses aan voor de „verwondingen die willekeurige mensen bij de protesten hebben opgelopen”. Verder liet minister van Buitenlandse Zaken Vladimir Makej in een telefoongesprek met zijn Zwitserse ambtsgenoot weten dat Wit-Rusland „klaar is voor een constructief en objectief gesprek” met het buitenland over „alle zaken aangaande de ontwikkelingen rond de verkiezingen”.

Sancties

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen riep vrijdag op tot sancties tegen Wit-Rusland. De regering heeft volgens haar „democratische waarden en mensenrechten geschonden”. Later op vrijdag komen de buitenlandministers van de 27 EU-landen bijeen om over strafmaatregelen tegen Wit-Rusland te praten. Von der Leyen heeft er vertrouwen in dat de bewindslieden blijk zullen geven van hun „sterke steun voor het recht van het Wit-Russische volk op vrijheid en democratie.”

Het is in Wit-Rusland onrustig sinds de verkiezingsuitslag afgelopen zondag bekend werd. Loekasjenko won met meer dan 80 procent van de stemmen, waarna zowel de oppositie als buitenlandse waarnemers de regering beschuldigden van fraude. Bij de ongeregeldheden die de afgelopen dagen woedden, kwamen twee demonstranten om het leven. Tichanovskaja werd door de autoriteiten het land uit gezet.