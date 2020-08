Winst Rabobank slinkt met 80 procent

Een forse verhoging van de stroppenpot met het oog op de slechte economische verwachtingen voor de komende maanden heeft de winst van de Rabobank met ruim 80 procent doen afnemen. In het eerste halfjaar van 2019 boekte de bank nog ruim 1,2 miljard euro nettowinst, donderdag maakte bestuursvoorzitter Wiebe Draijer bekend dat het ditmaal nog maar om 227 miljoen gaat.

De stroppenpot, met daarin geld om mogelijke verliezen op leningen op te vangen, groeide in de eerste helft van 2020 met 1,4 miljard euro, vergeleken met 400 miljoen een jaar geleden. In totaal zit er nu ruim 5 miljard euro in de stroppenpot, die nog verder zal toenemen. Rabobank verwacht over heel 2020 een reservering van maximaal 2,5 miljard euro nodig te hebben. Daarbij gaat ze dan wel uit van een scenario waarbij de economie niet nog een keer in lockdown gaat en de verwachtingen niet worden verlaagd. Verder wist de bank minder te verdienen aan rentemarges door de aanhoudend lage rente op de kapitaalmarkten.

Betalingsuitstel

De economische impact van corona was goed zichtbaar. De bank maakte bekend tot nu toe zo’n 80.000 klanten betalingsuitstel verleend te hebben. Het gaat om 72.500 zakelijke en 7.500 particuliere klanten. Tegelijkertijd namen de deposito’s bij de bank juist toe, onder meer doordat veel mensen het vakantiegeld op hun spaarrekening hebben gezet in plaats van uit te geven, zei Draijer. Ook de hypotheekportefeuille en de zakelijke kredieten bleven op peil.

De toename van de stroppenpot houdt vooral verband met verslechterde macro-economische verwachtingen, vertelde financieel bestuurder Bas Brouwers. „Klanten die daadwerkelijk in de problemen zitten en al betalingen missen, maken nu 38 procent uit van de pot, de rest betreft voorzieningen op basis van verwachtingen, dus daar is nu nog niets aan de hand.” In normale tijden is die laatste groep goed voor een kwart van de stroppenpot, en is driekwart bedoeld voor de echte probleemgevallen.

Rabobank schrapte, net als andere banken, op last van de Europese Centrale Bank al de vergoeding – dividend – aan haar certificaathouders, tot in elk geval 1 januari 2021. Dat leidde tot veel kritiek van beleggers in deze certificaten. Mede daarom onderzoekt Rabobank nu de mogelijkheid het dividend niet in contanten uit te keren, maar in de vorm van extra certificaten. Brouwers wilde er desgevraagd nog niet te veel over kwijt, omdat de technische details nog uitgewerkt moeten worden.

In een reactie op de forse ingreep die ABN Amro eerder deze week aankondigde – die snijdt fors in zijn internationale zakenbank en in de financiering van voeding en grondstoffen – zei Draijer dat de internationale voedselfinanciering de kern van de Rabobank zal blijven. „We hebben daar een sterke positie, en die is alleen maar sterker geworden.”

NRC Lunchkoers De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven