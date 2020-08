Wiegman na Spelen 2021 weg als bondscoach Oranjevrouwen

Sarina Wiegman stopt na de Olympische Spelen van 2021 als bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal. Ze gaat aan de slag als hoofdtrainer van de Engelse nationale ploeg, hebben de KNVB en de Engelse voetbalbond FA vrijdag bekendgemaakt. Oranje werd onder Wiegman Europees kampioen (2017) en vicewereldkampioen (2019).

Het contract van de 50-jarige Wiegman loopt volgende zomer af. Eigenlijk zou het EK, waarvoor Nederland zich nog wel moet plaatsen, haar laatste toernooi worden. Dat is vanwege de coronacrisis echter uitgesteld naar 2022. De Spelen zijn op hun beurt verplaatst naar 2021 en worden daarmee dus het laatste toernooi van Wiegman als bondscoach bij Oranje.

Lees ook dit profiel van Sarina Wiegman: Bondscoach met twee gezichten

Wiegman is naar eigen zeggen vereerd dat ze de bondscoach van Engeland wordt. „In Engeland staat de wieg van het voetbal en de grootste ontwikkelingen in het mondiale vrouwenvoetbal zijn de voorbije jaren op gang gebracht door de FA.” Ze belooft komend jaar „100 procent gefocust” te blijven op het Nederlands elftal. „We hebben onze eindbestemming nog niet bereikt. We hebben nog twee doelen: ons kwalificeren voor het EK in 2022 en de Olympische Spelen volgende zomer.”

‘Jammer’

Nederland heeft in de kwalificatie voor het EK tot nu toe alle wedstrijden gewonnen en is vrijwel zeker van plaatsing. „Het was geen geheim dat we, ervan uitgaande dat we ons plaatsen, graag met Sarina waren doorgegaan tot en met het EK van 2022”, aldus directeur Topvoetbal Nico-Jan Hoogma van de KNVB. „Maar ik begrijp deze stap en het moment heel goed, hoe jammer het ook voor ons is. [...] We mogen met z’n allen trots zijn dat een Nederlandse coach bij zo’n toonaangevende voetbalnatie aan de slag gaat.”

Engeland staat zesde op de wereldranglijst, twee plekken onder Nederland. Het Engelse elftal, ook wel bekend als de Lionesses, won nog nooit een grote internationale prijs. Wiegman heeft als trainer, naast de successen op het EK en het WK, ook twee titels in de Nederlandse eredivisie behaald en drie keer de KNVB-beker gewonnen.