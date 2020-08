Stichting procedeert tegen Oracle en Salesforce wegens privacyschending

Een Nederlandse claimstichting is vrijdag een procedure begonnen tegen softwarebedrijven Oracle en Salesforce vanwege het schenden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Amerikaanse bedrijven zouden de data van miljoenen Nederlandse internetgebruikers onrechtmatig verzamelen en gebruiken, stelt The Privacy Collective in een verklaring. De stichting treedt op tegen de schending van privacyrechten.

Oracle en Salesforce zouden gegevens van websitebezoekers verzamelen en deze combineren die met informatie uit speciaal ontwikkelde cookies. Op die manier creëren ze volgens The Privacy Collective een persoonlijk profiel van individuele internetgebruikers. Deze profielen worden onder meer aangeboden aan commerciële partijen en gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

‘Schaduwprofiel’

„De meeste mensen weten niet dat zij zo’n online ‘schaduwprofiel’ hebben. Zij weten niet hoe het er uitziet en hebben er zeker geen rechtmatige toestemming voor gegeven”, aldus advocaat van de stichting Christiaan Alberdingk Thijm. Het geven van toestemming voor het gebruiken van persoonsgegevens is onder de AVG wel een verplichting.

Oracle laat in een reactie weten een „uitgebreid AVG-nalevingsprogramma” te hebben en noemt de rechtszaak „niet-gefundeerd” en „misleidend”. Het bedrijf stelt zich „krachtig te zullen verdedigen tegen deze ongegronde claims” van The Privacy Collective. Salesforce was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Class Action

Volgens Alberdingk Thijm gaat het om „een van de grootste gevallen van onrechtmatige verwerking” van persoonsgegevens ooit in Nederland. „Vrijwel alle Nederlanders die online informatie lezen of bekijken worden structureel geraakt door de praktijken van Oracle en Salesforce, die enkel een commercieel doel dienen.”

The Privacy Collective spant een zogeheten class action-zaak aan, waarbij een grote groep mensen een schadevergoeding eist. Deze manier van procederen is populair in de Verenigde Staten, maar pas in januari dit jaar ingevoerd in Nederland. Hoeveel mensen in deze zaak een schadevergoeding eisen, is niet bekend. De zaak wordt onder meer gesteund door de privacyorganisatie Bits of Freedom en provider Freedom Internet.