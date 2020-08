Ex-olympiër Zindane heeft bij een bocht zijn been gebroken en is geëuthanaseerd. Dit gebeurde afgelopen zaterdag bij de eerste editie van de Dutch Open Eventing (DOE) in Limburg. U begrijpt, het gaat hier om een dier, een mens zouden we voor een gebroken been nooit euthanaseren („overleden” noemen ze het op de paardensportsites).

Olympisch ruiter Theo van de Vendel gebruikte Zindane al jaren voor publieksvermaak door hem over hindernissen te laten springen. Paardenmensen beweren dat paarden plezier beleven aan de paardensport, maar het gebruik van dwangmiddelen als bit, sporen en zweep ruikt naar het tegendeel. Bij de Zomerspelen van 2016 rolde Zindane bij een val over Theo heen, die mankeerde niets want hij droeg een beschermend vest. De risico’s van de cross zijn, in tegenstelling tot het plezier, wel voor rekening van het paardenlijf.

De laatste tijd werd Zindane bereden door Florinoor Hoogland, de echtgenote van Theo. Zaterdagochtend bracht zij de zestienjarige ruin aan de start van de DOE, waar paarden een dag dressuur doen en daarna door hoepeltjes springen. Al zijn hoepeltjes in het geval van de cross solide hindernissen, niet die waar de balken vanaf vallen als het paard ze aantikt. Diezelfde dag was in Houten „met het oog op welzijn van mens en dier” een paardenconcours uitgesteld. Het KNMI had vanwege de hitte voor Limburg code oranje afgegeven. De aanbeveling is dan lichamelijke activiteit te beperken, maar wat deden ze bij de DOE? Gewoon die knollen op topsnelheid over hindernissen jagen.

Zindane nam alle hindernissen die de organisatie had opgeworpen, maar op weg naar de finish werd een bocht hem fataal. In ieder geval na overleg met de dierenarts.

De rest van de week probeerde ik me op voetbal en wielrennen te concentreren, maar steeds als ik benen zag, dacht ik aan het gekraak waarmee ze zouden breken, aan de brancard die gebracht zou worden en het landen van de traumahelikopter. Daarna het overleg van de artsen, nog een scan maken. Bij de persconferentie: helaas, we hebben Neymar moeten laten inslapen. Net als Fabio Jakobsen een week eerder. Hun dood zou op elke pagina besproken worden, die van Zindane niet.

Daags na het ‘overlijden’ deelde Theo op sociale media een betoog van springamazone Bianca Schoenmakers, die stelt dat de paarden in Limburg geen last van de hitte hadden want er waren ventilatoren, vernevelaars en schaduw op het terrein. Ze krijgt bijval van honderden paardenmensen, maar als de hitte geen invloed had op het breken van Zindane, dan kan in die sport een ervaren paard een bocht met zijn leven bekopen en lijkt mij dat des te meer reden om dat mensenvermaak met gevaar voor dieren af te schaffen. „De paarden staan onder een medisch toezicht, waar een gemiddelde profvoetballer jaloers op zou zijn,” zegt Bianca, alsof Memphis Depay, als hij een paard was geweest, met die knie niet allang was ingeslapen.

Zondag gaan ze in Limburg weer paarden over hindernissen jagen. De kans dat ze een minuut stilte voor Zindane houden is miniem, want als ze in de paardensport om paarden gaven, bestond die hele springsport niet.

Carolina Trujillo is schrijfster.