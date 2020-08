Sport verbroedert, een beetje

Leidt samen sporten tot verbroedering en wederzijds begrip tussen bevolkingsgroepen? Zelfs in voormalig oorlogsgebied?

Dat lukt, een beetje, blijkt uit een experiment dat Stanford-onderzoekster Salma Mousa tussen 2017 en 2018 uitvoerde. Ze zette een voetbalcompetitie op in Noord-Irak, waarin christelijke teams enkele moslims moesten opnemen, om zo te bepalen of hun onderlinge verhoudingen verbeterden. Haar onderzoek naar het kweken van sociale cohesie staat vrijdag in Science. Niet veel vaker werd het idee dat contact verbroedert in een zorgvuldig opgezet experiment getoetst.

Sociale en maatschappelijke organisaties lijken dat idee haast instinctief voor waar aan te nemen. Er zijn voorbeelden te over: van sportevenementen tussen buurtkinderen en ‘nieuwe vluchtelingen’, tot danslessen met ouderen, tot symfonie-orkesten met Palestijnse en Israëlische muzikanten. USAID, de overkoepelende hulporganisatie van de Amerikaanse overheid, heeft alleen al dit jaar 877 miljoen dollar (zo’n 740 miljoen euro) toegewezen aan projecten die mensen dichter bij elkaar moeten brengen.

De onderliggende contacttheorie stamt uit de jaren ’50. Die gaat ervanuit dat vooroordelen tussen bevolkingsgroepen kunnen worden verminderd door leden van meerderheid- en minderheidsgroepen bijeen te brengen. Liefst in een door ‘eigen’ instanties goedgekeurde setting.

Gemengde vriendengroep

In de psychologie en sociale wetenschappen zijn voorbeelden van een zekere effectiviteit bekend - vaak afkomstig uit die hulpprojecten. Maar die observaties komen dan van deelnemers zelf, die op hun eigen gevoel afgaan. En die deelnemers zijn misschien vooringenomen, stelt Mousa: „Als je aan mensen met een gemengde vriendengroep vraagt of diversiteit belangrijk of goed is, krijg je natuurlijk een bevestigend antwoord - die mensen kúnnen al overweg in een diverse setting, anders hadden ze die vriendschappen in andere groepen niet.”

En dus was het volgens Mousa noodzakelijk een experimentele studie op te zetten, waarbij proefpersonen al tijdens het experiment werden gevolgd en geobserveerd.

Ze kwam uit op een onderzoekssetting waarbij de sociale cohesie wel veel te stellen had gehad: in Noord-Irak, kort na de val van terreurgroep Islamitische Staat. Ze plaatste twee groepen bij elkaar in amateurvoetbalteams: christenen, in Irak en zeker onder IS een vervolgde bevolkingsgroep, en ontheemde moslims. Ter controle nam ze identieke vragenlijsten af bij de spelers van een competitie met louter christelijke teams.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de christenen zich na afloop van het twee maanden durende toernooi, en ook in het halfjaar daarna, meer op hun gemak voelden bij islamitische ploeggenoten. Zij wilden zich best opnieuw voor een gemixt team inschrijven en met moslims trainen. Buiten het veld nam de omgang tussen de spelers ook iets toe, bijvoorbeeld tijdens teametentjes of wanneer spelers elkaar uitnodigden voor koffie.

Alleen: die verhouding verbeterde voornamelijk tússen de voetballers. Het meer inclusieve gedrag werkte niet door op hun verdere wereldbeeld. De paar moslims in hun team namen niet het algeheel wantrouwen van de christenen jegens die groep weg. Misschien was het belangrijker dat de islamitische spelers die zij hadden leren kennen, net als zijzelf voetballers waren? „Het is goed mogelijk dat zo’n onderdeel van de identiteit andere vooroordelen tenietdoet”, denkt Mousa. Binnen de Irakese gemeenschap was in ieder geval behoefte aan een voetbalcompetitie, stelt ze. „Daar komt bij dat teamsporten al een verbintenis teweeg brengen; mensen hebben dan een gezamenlijk doel, dus het is voordelig als er cohesie ontstaat.”

Gemeenschap reageert positief

In de rest van de gemeenschap werd het onderzoeksproject positief beoordeeld, volgens Mousa. Maar ook daarin bleek de strekking beperkt: „Fans en familieleden van de spelers uit de competitie begrepen dat de sociale cohesie een belangrijk onderdeel was van het toernooi. En zij vonden dat die opzet geslaagd was, op zekere hoogte. ‘Jullie hebben iets goeds gedaan voor de stad, voor onze gemeenschap’, vertelden zij. Niet: ‘Nu is er een oplossing voor de problemen tussen christenen en moslims’.”

Zo leverde het voetbalexperiment een gemengd beeld op. Bovendien zijn niet alle uitkomsten statistisch hard te maken, stelt Daniël Lakens, verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven, die is gespecialiseerd in onderzoeksmethodologie en zich vooral richt op nul-resultaten; uitkomsten van studies waarbij het verwachte resultaat uitbleef. Mousa’s studie moest sociale cohesie toetsen, maar de tolerantie werd alleen gemeten aan de hand van gedrag binnen de voetbalcompetitie, stelt hij. Het is onduidelijk wat de bredere implicaties voor de twee bevolkingsgroepen in het oorlogsgebied zijn.

Volgens Lakens laat de studie vooral zien hoe complex het concept sociale cohesie zich laat begrijpen en onderzoeken. „We weten nog niet precies wanneer contact tussen groepen werkt. Op welk moment, bij welke activiteit, bij wat voor vooroordelen of problematiek. De theorie is niet uitgewerkt genoeg.”

Lakens is onder de indruk dat Mousa erin is geslaagd een experimenteel onderzoek op te zetten in oorlogsgebied. „Een publicatie in Science is in dat opzicht misschien ook beloning, erkenning.” Mousa’s resultaten wijzen op nieuwe onderzoeksrichtingen, stelt hij, maar wat hem betreft gaan de sociologen eerst nog terug naar de tekentafel om helder te krijgen welk sociaal effect ze precies willen onderzoeken of bereiken. Mousa houdt zich voorzichtig positief. „De oorlog is er niet mee opgelost, maar elke vorm van toenadering, zelfs op het veld, is wat mij betreft winst.”

