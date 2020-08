Rond middernacht gaat het weer mis in de Schilderswijk

Rond middernacht gaat het weer mis in de Haagse Schilderswijk. Honderden jongeren hebben zich op straat verzameld. Op de Hoefkade wordt een brandje gesticht met vuilcontainers. Het is de tweede nacht op rij.

De rellen begonnen woensdagavond, nadat er al enkele avonden van overlast door groepen jongeren was. Ze beginnen met het opendraaien van brandkranen, mensen worden nat gespetterd. Maar vervolgens wordt er met eieren, stenen en vuurwerk gegooid, ruiten en auto’s raken beschadigd. De sfeer wordt zo grimmig dat de ME wordt ingezet. Het duurt tot ver in de nacht voor het rustig is.

Donderdagnacht treedt de politie meteen op. De ME staat klaar, een noodbevel ligt klaar van de burgemeester om in te grijpen. Om half een wordt omgeroepen dat iedereen die zich dan nog in de omgeving van de Hoefkade ophoudt, wordt opgepakt. Binnen een half uur zijn de drie grote doorgaande wegen door de wijk min of meer leeg.

Brandkranen

„Ze vervelen zich”, is wat eerder op de avond in de Schilderswijk te horen is. Het gooien met vuurwerk wordt niet begrepen, het openzetten van de brandkranen door sommigen wel. Met de hitte is het water welkom in een wijk waar weinig mensen balkons of tuinen hebben en de huizen vaak klein zijn. Het onweer is langs Den Haag getrokken, de korte – warme – regenbui heeft nauwelijks voor verkoeling gezorgd.

De hele week worden er al her en der in de stad brandkranen opengedraaid, zoals vaker tijdens warme zomers in Den Haag gebeurt. Waterbedrijf Dunea heeft het donderdag over vijftig in totaal. In Duindorp is die ochtend de waterdruk zo laag, dat er nauwelijks water uit de kraan komt. Dunea zegt er „helaas sloten” te moeten plaatsen, „in overleg met de brandweer”.

Burgemeester Jan van Zanen, teruggekeerd van vakantie vanwege de onrust afgelopen weekeinde op Scheveningen, gaat donderdagmiddag de Schilderswijk in om „de bewoners een hart onder de riem te steken”. In een verklaring zegt hij dergelijke onlusten niet te tolereren, en dat „nadere maatregelen” zullen volgen.

Een paar uur later is het toch weer onrustig. Er klinken knallen van vuurwerk, buurtbewoners hangen uit het raam om te zien wat er gebeurt. Door de hele wijk rijden scooters; jongens - een enkel meisje – met z’n tweeën erop. Kleine auto’s vol met jongeren rijden heen en weer. Op de straathoeken staan groepjes, in korte broek, mannenhandtas om.

Ze stuiven weg als de politie in zicht komt, dieper de wijk in. De drie doorgaande wegen zijn leeg, maar in de achterliggende straten houdt iedereen zich nog lang op.

Zowel woensdag als donderdag zijn enkele arrestaties verricht.