Relschoppers mogen Schilderswijk voorlopig niet in

Een groep van twintig verdachten die is aangehouden in verband met rellen in de Haagse Schilderswijk, mag de wijk ‘s avonds voorlopig niet in. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag gezegd.

De arrestanten hebben een gedragsaanwijzing gekregen. Dat betekent dat ze een deel van de wijk tussen 18.00 en 06.00 uur niet meer in mogen. Voor de degenen die in de Schilderswijk wonen, geldt dat ze tussen die tijdstippen binnen moeten zijn. Ook mogen ze maar via één route van en naar huis. De maatregel geldt negentig dagen.

In de nacht van donderdag op vrijdag braken opnieuw hevige rellen uit in de Haagse wijk. De Mobiele Eenheid kwam ter plaatse en haalde een groep van enkele honderden jongeren uit elkaar. Er werden in totaal 22 aanhoudingen verricht.

Een van de arrestanten wordt maandag voorgeleid omdat hij wordt verdacht van het mishandelen van een agent. Van de groep moeten er later nog twee voor de kinderrechter verschijnen omdat zij met stenen naar de politie gooiden, zegt het OM. Het merendeel van de arrestanten werd aangehouden omdat zij niet vertrokken toen de politie hiertoe een bevel gaf.

Woensdagnacht ging het ook al mis in Den Haag. Een groep van tientallen jongeren zette toen brandkranen open, stak vuurwerk af, stichtte brand en richtte vernielingen aan. Afgelopen maandag werd op de pier van Scheveningen een 19-jarige man uit Rotterdam doodgestoken.